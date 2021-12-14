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Головну ялинку Києва відкриють раніше, ніж зазвичай: як столиця зустрічатиме Новий рік

11:56 14 грудня 2021
Ялинка у Києві

Вогні на головній новорічній ялинці Києва на Софійській площі запалять не як завжди, на День святого Миколая 19 грудня, а днем раніше — 18 грудня.

Як повідомляють у КМДА, також цього тижня відкриють святкові локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.

Організатори зазначили, що головною темою локації на Софійській площі буде Різдво Христове. Навколо ялинки можна буде побачити постаті Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрасять понад 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольору, а над ялинкою сяятиме гірлянда у вигляді великого куполу.

Так виглядає ялинка на даний момент — фото у мережу виклав «Київ сейчас».

Фото "Київ зараз"

У ярмаркове містечко вестимуть чотири урочисто прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому буде розташовано ковзанку. Також на площі встановлять теплу арт-зону для відпочинку.

На Володимирському проїзді буде організований ярмарок з фуд-кортом, а на Контрактовій — велика різдвяна локація «Різдво на Подолі» з катком, сніговою гіркою, атракціонами та резиденцією святого Миколая.

17−20 грудня біля Арки дружби народів у Києві відбудетьтся зимовий фестиваль Snigfest, а 19 грудня там відкриють новорічну локацію, яка працюватиме до 19 січня 2022 року.

З 17 грудня розпочнеться святкова локація й у Шевченківському парку столиці.

Нагадаємо, що цей Новий рік випадає на вихідний день, суботу, 1 січня. Тож вихідним має стати і понеділок, 3 січня. А Різдво Христове припадає на п'ятницю, 7 січня. Цей день також буде вихідним.

Фото зі сторінки КМДА у соціальних мережах

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