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Суспільство та люди

Різдво Христове та ще 5 важливих дат для православних: церковний календар на січень 2022 року

10:47 16 грудня 2021
Різдво

Місяць січень традиційний багатий на церковні свята. Крім Різдва Христового і Хрещення Господнього, віруючі відзначають ще кілька важливих дат.

За церковною традицією за великими Господніми і Богородичними святами прийнято згадувати тих, завдяки кому радість стала можливою. Так, наприклад, після Різдва Христового у храмах проводяться богослужіння на честь Пресвятої Богородиці, а після Хрещення Господнього молитвою згадують Хрестителя Іоанна.

До вечора 6 січня продовжуються обмеження, пов'язані з Різдвяним постом. Після численних свят наступний пост розпочнеться лише 7 березня.

Церковні свята у січні

  • 1 січня — преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
  • 2 січня — святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
  • 4 січня — святої великомучениці римської Анастасії (Путорозрішниці, покровительки вагітних);
  • 6 січня — святвечір Різдва Христового;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) та святого Якова, брата Господнього;
  • 9 січня — першомученика Стефана;
  • 13 січня — Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
  • 14 січня — Обрізання Господнє, святителя Василя Великого;
  • 15 січня — чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
  • 18 січня — святвечір Хрещення Господнього;
  • 19 січня — Хрещення Господнє або Богоявлення;
  • 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;
  • 23 січня — святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
  • 25 січня — святої мучениці Татіани (Тетяни);
  • 27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
  • 29 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 31 січня — Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

Нагадаємо, на 2022 рік складено список рекомендованих вихідних та робочих субот у зв'язку з перенесенням деяких свят.

Фото Orthodox.in.Ukraine/facebook

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