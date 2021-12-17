Свято 18 грудня: що категорично не можна робити на День пам'яті преподобного Сави, батька зимового Миколая

Напередодні свята Миколи Чудотворця чи Миколи зимового православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави.

Сава вважається батьком зимового Миколи. Про нього відомо, що ще за життя він умів творити чудеса своєю молитвою, лікувати прокажених та виганяти бісів.

Народився і жив Сава біля Каппадокії (сучасна Туреччина). Про своє покликання він дізнався з дитинства, коли дитиною потрапив до монастиря. Після довгих років життя у монастирі він пішов від світу й замкнув себе у печері, де провів ще п'ять років. Після добровільного вигнання якийсь час навчався у преподобного Євфимія, який допомагав йому робити вірні кроки шляхом пізнання Господа. Після смерті свого наставника він оселився біля його житла і незабаром на цьому місці розрослася Велика Лавра через велику кількість учнів, які приходили, щоб запозичити мудрість Сави.

За легендою ченці отримали тут знак згори і збудували церкву прямо всередині гори, а після цього ще цілий ряд обителів.

За народними прикметами Савин день вдалий для сватання. Наші пращури вірили, що сватання на Саву принесе молодим тільки щастя та добробут.

Жінки проводили різні обряди, щоби зберегти красу, здоров'я, зміцнити своє сімейне щастя. Також у цей день особливими змовами захищали житло від небажаних гостей.

Що не можна робити у цей день

У Савин день вагітним не можна мити голову, інакше дитина народиться з поганою пам'яттю. Малюкам, які не досягли семи років, теж у цей день не варто мити волосся, оскільки навчання кульгатиме.

Заборонено виносити сміття у відрі, щоб не повернути назад у будинок усі проблеми, які мали піти разом зі сміттям. З цієї причини в Савин день краще сміття викидати у пакеті.

Категорично заборонено виходити на вулицю без діла та ходити у гості. У цей день батьки намагалися не покидати свій будинок, щоб не натягнути на себе лихо.

На Саву не можна працювати, тому всі важливі справи варто перенести на другий день. Особливо це стосується чоловіків, для них будь-яка справа, розпочата сьогодні виявиться порожньою і не принесе нічого крім клопоту та втоми.

Оскільки у цей час все ще триває Різдвяний піст, то сьогодні стіл краще накривати скромно й утриматися від вживання алкоголю, м'яса та молочних страв.

У цей день також не можна лаятись і пліткувати. Краще перебувати у спокійному та піднесеному настрої.

Свої іменини 18 грудня святкують Сава, Анастасія, Ілля, Геннадій та Сергій.

Про те, які церковні свята припадають на січень, у матеріалі «ФАКТІВ».

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