День Святого Миколая 19 грудня: історія та традиції свята

Православні українці 19 грудня шанують пам'ять святого Миколая Чудотворця. За історичними переказами святий Миколай жив у III столітті нашої ери у досить віруючій сім'ї. Народився він у місті Патарі у Малій Азії. Батьки намагалися виховувати свого сина у релігійній атмосфері. Цікаво, що святий Миколай був хрещений одразу після народження, що не було прийнято в ті часи.

Микола ріс аскетом і завжди намагався допомогти всім, хто цього потребував. Через деякий час він поїхав до Риму, де освятився і став священиком. Після смерті батьків майбутній святий Миколай роздавав спадщину сім'ї бідним. Але робив це таємно. Якось святого Миколая вистежили і вирішили зробити єпископом на знак пошани.

Все своє життя Микола творив добро, допомагав нужденним, звільняв полонених. Саме за це його прозвали Чудотворцем. Після смерті святого Миколая канонізували і сьогодні він вважається одним із найвідоміших християнських святих.

За однією з версій, святий Миколай брав участь у I Вселенському Соборі в Нікеї (325 р.). Там він виступив проти єретика Арія, який заперечував у Христі природу Божу. Арій навчав, що Христос не був Боголюдиною, а тільки людиною, хоч і великим пророком та посланцем Божим. Коли ж на Соборі Арій уперто хулив Христа, то святий Миколай ударив Арія в обличчя. Отці Собору засудили святого за це.

Із мощів святого Миколая, які лежать у кафедральному храмі італійського міста Бар, досі виходить цілюще миро.

Святкування Миколая в Україні розпочалося ще 1088 року, за часів правління Всеволода Ярославича. Цього дня обов'язково ворожили на майбутню долю. Наприклад, серед дівчат був популярний такий обряд: вставали навпроти вікна, з якого видно місяць, і спрямовували на скло дзеркало. Відображення розмивалося, тож можна було побачити кілька місяців. Скільки налічиш, стільки дітей буде у майбутньому.

Також вважалося, що святий Миколай прощає гріхи, тому люди намагалися вибачити провини і своїм рідним. Також було прийнято вибачатися. Якщо людина прийшла до вас 19 грудня і щиро вибачилася, потрібно було пригостити її шматком пирога.

У сучасній Україні з'явилася ще одна традиція до Дня святого Миколая. Оскільки він вважався покровителем сиріт, у цей день потрібно відвідати дитячий будинок та подарувати дітям радість.

Про те, які православні свята будуть у січні читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Різдво Христове та ще 5 важливих дат для православних: церковний календар на січень 2022 року.

Фото: commons.wikimedia.org

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