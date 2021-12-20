День зимового сонцестояння: що потрібно та чого не варто робити 21 грудня

У вівторок, 21 грудня, коли в Україні різко похолодає, день буде найкоротшим у році, а ніч із 20 на 21 — найдовшою.

З днем зимового сонцестояння, як і літнього, пов'язано багато прикмет і повір'їв.

Вважається, що цього дня йде «поворот на весну» — день почне потихеньку збільшуватися, а ніч — зменшуватися. У день зимового сонцестояння рекомендують навести лад і у домі, і у «голові» — викинути непотрібні речі і позбудися старих образ або відносин, що зжили себе. Так би мовити, «обнулити» стосунки.

Існує повір'я, що задумане бажання обов'язково здійсниться, як і ворожіння на кохання.

Корисним буде роздати борги, щоб не тягти їх за собою у новий рік, а також прибрати будинок — безлад у житлі загрожує неприємностями аж до грудня наступного року.

День зимового сонцестояння краще провести у колі рідних та близьких, проте влаштовувати галасливі вечірки не радять, як і залишатися на самоті.

Поганою прикметою вважаються сварки та з'ясування стосунків. Намагайтеся бути стриманими, щоб не залучати негативну енергію. Тим, кому потрібна допомога, потрібно обов'язково надати її. А от давати гроші у борг, як і брати, не рекомендується. Цей день є поганим для оформлення кредитів.

Існують і погодні прикмети. Так, іній на деревах обіцяв гарний врожай наступного року, а ранкова хуртовина — снігову зиму.

До речі, містичним днем вважається і день літнього сонцестояння, коли ніч буває найкоротшою на рік. Зокрема, вважається, що такого дня сили природи сильні, як ніколи, і що зібрані цілющі трави мають незвичайну силу.

Фото з Pixabay

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