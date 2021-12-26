«Надюха змінилася»: екснардепка Надія Савченко здивувала оновленим ніжним образом

Колишній народний депутат Надія Савченко, яка нещодавно потрапила у скандал з підробленим COVID-сертифікатом, несподівано вирішила знятися в романтичній фотосесії — нібито для того, щоб відірватися від політики, роботи та різноманітних життєвих проблем. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На знімках екнардепку важко впізнати — вона у гарних шовкових сукнях до підлоги з декольте. Савченко зробили яскравий макіяж та ефект мокрого волосся. Надія мило посміхається. Вона схожа на фотомодель.

Савченко пише, що фотосет було зроблено журналістами телеканалу «2+2» для передачі «Віпи та топи».

Схоже, новий образ порадував тих шанувальниць Надії, хто впевнений, що у кожній жінці ховається особлива таємниця, яка може бути прихована довгий час і відкривається у «потрібний момент», коли жінка та її обранець «дозрівають» для цього.

«Королева! Надзвичайно оглушливо та круто!», «Красива дуже!», «Красуня, а ще й рідкісна розумняшка!», «Треба себе балувати, треба себе ніжити, треба дати собі відчути себе слабкою», «Цариця. Дуже гарна», «Ох, клас! Побільше таких образів, вам дуже личить», «Надюха змінилася не лише зовні, а й погляди стали прогресивними. Давай, Надюхо!» — пишуть коментатори.

Звичайно, важко сказати, чим викликано несподіване «перетворення» колишнього народного депутата, але не можна виключати, що невдовзі колишня льотчиця потішить громадськість новинами про зміни в особистому житті — не дарма стільки ж сил витрачено на незвичайну фотосесію.

Нагадаємо, що в неділю сталася ще одна подія, пов'язана з гендерним питанням. На фото поряд з мером Львова Андрієм Садовим несподівано опинилася жінка у дуже фривольному вбранні. ЗМІ писали, що незнайомка 27-річна помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Крістіна Тишкун. Як виявилося, вона любителька провокаційних знімків.

Фото https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/

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