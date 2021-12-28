Як догодити Тигру: «помаранчевий» новорічний стіл, «заборонені» страви і що робити веганам

Символом 2022 за східним календарем буде Чорний Водяний Тигр. Астрологи та знавці езотерики вважають, що вибираючи меню для новорічного столу, потрібно зробити акцент на помаранчевому. Улюблений колір Тигра має бути присутнім серед основних страв, закусок, напоїв та десертів.

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Основною стравою на святковому столі астрологи радять зробити м'ясо — наприклад, запечену ногу ягняти, запечену птицю або курячий рулет, м'ясний рулет із зеленню, м'ясний пиріг.

Гарячі страви. Хорошим доповненням до основної страви стануть овочі гриль (шафран або куркума надасть їм яскравого кольору).

Салати можуть прямо вказувати на символ року (салат «Тигреня», «Лапа тигра», «Тигрова шубка») або включати оранжеві овочі (морква, солодкий перець). Якщо експериментувати не хочеться, то можна подати салати в жовтогарячих вазочках або в половинках апельсина.

Фрукти. Збираючи фруктову тарілку, варто орієнтуватися не лише на традиційні цитрусові. Можна урізноманітнити набір жовтими ківі, хурмою або шароном. Центром композиції може стати бебі-ананас, а для любителів екзотики — гранадила.

Десерти. Кондитери пропонують багато цікавих рецептів солодощів спеціально до року Тигра. Це можуть бути «Тигроладки», «Смугасте желе», новорічний рулет із мандаринами.

Веганське меню. Ті, хто за переконаннями не вживає м'ясо, на новорічний стіл можуть поставити улюблені страви із сої, інших овочів. Єдине, від чого застерігають астрологи, це від страв корейської кухні.

Напої. На столі має бути багато води — мінеральної, солодкої, газованої та негазованої. А ось із міцним алкоголем астрологи радять не переборщити. Альтернативою можуть бути виноградні та фруктові вина.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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