Вітання з Новим роком 2022: найкращі вірші, проза, відео та листівки

Лічені години залишилися до Нового року — року Тигра. Вітаємо з прийдешніми святами. Нехай 2022-й принесе багато щастя, удачі, усмішок та тепла. Най буде сповнений він яскравих барв, приємних вражень та радісних подій.

Саме час привітати зі святом рідних і близьких, друзів і колег.

Вітання батькам:

Мої рідні, тато й мамо,

Я вітаю щиро вас!

Новий рік нехай приносить

Щастя й радість повсякчас!

Я бажаю вам любові,

Дружньо щоби ви жили,

І щоб всі ваші турботи

У минулому були!

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Фото з Pixabay

Новий рік уже іде,

Нехай вам щастя принесе,

Міцне здоров`я подарує,

Хай радість в домі запанує.

Батьки, я щиро вас вітаю,

Всього найкращого бажаю.

Живіть в гармонії й надії,

Нехай здійсняться ваші мрії.

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Вітання колегам

Для найкращого колективу,

Що росте та несе перспективу,

Шлемо найкращі вітання,

З новим роком й побажання.

В новому році ще більше наснаги,

Такої ж наполегливості і рівноваги,

Щоб кожен будень був святковим,

А ранок — по справжньому чудовим,

Гідна зарплата та відпочинок,

На гарну машину та будинок.

Разом ми як сім’я, разом ми сила,

Ми — команда, у нас спільні крила!

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Фото pruvitannja.com.ua

Колеги, вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб у кожного з вас завжди все було гарно та яскраво. Нехай новий рік дарує тільки приємні моменти, нові емоції, гарні результати та неймовірне щастя!



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Прикольні вітання зі святом

З Новим роком привітаю,

Хай бажання всі здійсняє.

Попри все на ранок щоб

Не прокинулись ви втрьох!

Всім кохання до безтями,

В серці відчувати гамми,

У фінансах — в гору справ

Та цікавих вам забав!



Фото pruvitannja.com.ua

З Новим роком! Крок за кроком

Ми до нього підібрались…

І тихесенько, пів-боком —

Мішок подарунків вкрали.

Вам — цілий пакунок щастя!

І торбинку справ успішних…

Щоб цей рік був втричі кращий

Як торішній!

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І не забудьте улюблене начальство!

Нехай увесь рік вас супроводжуватиме щастя, успіх та багатство. Бажаю тигриною стійкості, сили та завзятості, щоб усі мрії та цілі здійснилися. З новим роком!



Фото pruvitannja.com.ua

Нехай сильний і могутній Тигр принесе багато здоров'я, сил, грошей та усіляких успіхів! Бажаю, щоб кожен день цього року був наповнений любов'ю, добром та позитивними емоціями!

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Фото Pixabay

В Новий рік всім вам бажаю

Щастя без кінця і краю,

Щоб зима була зі снігом,

Настрій радісний зі сміхом,

Щоб нарешті Дід Мороз

Вилікував свій склероз

І приніс, нарешті, дачу

За копійки, як удачу,

Лотерею з Мозераті,

Ковід знищив у багатті.

Хай несе побільше сала,

Щоб не було його мало,

Різних і смачних щедрот,

Щоб самі стрибали в рот.

Принесе хай всім любові,

Й всі події причудові!

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З прийдешніми святами! «Вітання UA»

І не забудьте надіслати друзям прикольні листівки до Нового року!

Фото з Pixabay

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