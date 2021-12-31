Вітання з Новим роком 2022: найкращі вірші, проза, відео та листівки
Лічені години залишилися до Нового року — року Тигра. Вітаємо з прийдешніми святами. Нехай 2022-й принесе багато щастя, удачі, усмішок та тепла. Най буде сповнений він яскравих барв, приємних вражень та радісних подій.
Саме час привітати зі святом рідних і близьких, друзів і колег.
Вітання батькам:
Мої рідні, тато й мамо,
Я вітаю щиро вас!
Новий рік нехай приносить
Щастя й радість повсякчас!
Я бажаю вам любові,
Дружньо щоби ви жили,
І щоб всі ваші турботи
У минулому були!
* * *
Новий рік уже іде,
Нехай вам щастя принесе,
Міцне здоров`я подарує,
Хай радість в домі запанує.
Батьки, я щиро вас вітаю,
Всього найкращого бажаю.
Живіть в гармонії й надії,
Нехай здійсняться ваші мрії.
* * *
Вітання колегам
Для найкращого колективу,
Що росте та несе перспективу,
Шлемо найкращі вітання,
З новим роком й побажання.
В новому році ще більше наснаги,
Такої ж наполегливості і рівноваги,
Щоб кожен будень був святковим,
А ранок — по справжньому чудовим,
Гідна зарплата та відпочинок,
На гарну машину та будинок.
Разом ми як сім’я, разом ми сила,
Ми — команда, у нас спільні крила!
* * *
Колеги, вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб у кожного з вас завжди все було гарно та яскраво. Нехай новий рік дарує тільки приємні моменти, нові емоції, гарні результати та неймовірне щастя!
* * *
Прикольні вітання зі святом
З Новим роком привітаю,
Хай бажання всі здійсняє.
Попри все на ранок щоб
Не прокинулись ви втрьох!
Всім кохання до безтями,
В серці відчувати гамми,
У фінансах — в гору справ
Та цікавих вам забав!
З Новим роком! Крок за кроком
Ми до нього підібрались…
І тихесенько, пів-боком —
Мішок подарунків вкрали.
Вам — цілий пакунок щастя!
І торбинку справ успішних…
Щоб цей рік був втричі кращий
Як торішній!
* * *
І не забудьте улюблене начальство!
Нехай увесь рік вас супроводжуватиме щастя, успіх та багатство. Бажаю тигриною стійкості, сили та завзятості, щоб усі мрії та цілі здійснилися. З новим роком!
Нехай сильний і могутній Тигр принесе багато здоров'я, сил, грошей та усіляких успіхів! Бажаю, щоб кожен день цього року був наповнений любов'ю, добром та позитивними емоціями!
* * *
В Новий рік всім вам бажаю
Щастя без кінця і краю,
Щоб зима була зі снігом,
Настрій радісний зі сміхом,
Щоб нарешті Дід Мороз
Вилікував свій склероз
І приніс, нарешті, дачу
За копійки, як удачу,
Лотерею з Мозераті,
Ковід знищив у багатті.
Хай несе побільше сала,
Щоб не було його мало,
Різних і смачних щедрот,
Щоб самі стрибали в рот.
Принесе хай всім любові,
Й всі події причудові!
* * *
З прийдешніми святами! «Вітання UA»
І не забудьте надіслати друзям прикольні листівки до Нового року!
Фото з Pixabay34
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