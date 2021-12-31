Сім найкращих новорічних та різдвяних фільмів: що подивитися у святковий вечір

Новорічні свята — чудовий час для того, щоб прочитати «атмосферну» книгу або ж подивитися з сім'єю фільм, який додасть казковості цим дням.

Пропонуємо вам сім фільмів, які можуть порадувати вас на Новий рік та Різдво. Серед них, як пише GQ, — «Нова різдвяна казка».

Головний герой фільму — медіамагнат Френк Крос. Він черствий, егоїстичний і жадібний тип, якого анітрохи не хвилюють свята, що наближаються. Єдине, що його по-справжньому хвилює — гроші. За його перевиховання беруться три різдвяні привиди — минулого, сьогодення та майбутнього: пекельний таксист, шалена фея та небагатослівний скелет у мантії.

«Чотири Різдва».

Героям за канікули треба відвідати чотири будинки рідних. Свято зображено майже так, як воно проходить у багатьох у реальному житті, — з купою родичів, яких ти бачиш тільки за новорічним столом, і парою сварок та сімейних чвар, які навіть різдвяний настрій не виправить.

«Поганий Санта».

Щороку Віллі, вбираючись у костюм Санти-Клауса, йде грабувати черговий місцевий універмаг. У вільний від продумування плану операції час він п'є та розважається з відвідувачами дешевого бару. Але на істинний шлях його наставляє маленький хлопчик, який вірить, що Віллі є справжнім Сантою.

«Ельф».

Фільм — історія маленького хлопчика, який забрався у мішок Санта-Клауса для подарунків і попрямував прямо на Північний полюс, де його почали виховувати ельфи. Він виріс, дізнався про батька, який живе у далекому Нью-Йорку… На головного героя чекає подорож у практично незнайомий світ людей.

«Різдвяна історія».

Скупий і безсердечний лихвар Ебенезер Скрудж зневажає Різдво і не цінує нічого крім грошей та процесу їхнього заробітку. Напередодні свята до Скруджа приходять духи минулого, сьогодення та майбутнього, щоб показати важливі моменти його життя. Переглянувши всі визначальні епізоди зі свого життя, головний герой повинен вирішити, що для нього важливіше: гроші та вічна гонитва за добробутом чи щастя інших людей, яке безпосередньо залежить від Скруджа.

«Реальне кохання».

Фільм складається з кількох історій про людей абсолютно різних професій, віку та положень, які напередодні Різдва переживають труднощі у відносинах: прем'єр-міністр закохується у свою помічницю, письменник — у хатню робітницю, яка не говорить англійською. Батько-одинак допомагає синові порозумітися з дівчинці, яка йому сподобалася…

«Різдвяні хроніки».

До дітей, що залишилися напередодні Різдва вдома одним, приходить Санта-Клаус. Брат і сестра забираються до нього у сани та ховаються. Санта виявляє їх лише у наступному місті. А далі все йде «перекидом»: сани ламаються, олені збігають, подарунки губляться… І дітям доводиться допомагати Санта-Клаусу.

Матеріал «Діккенс, Флег, Гришем: 7 книг, які слід перечитати напередодні Нового року та Різдва» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter