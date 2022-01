Сатира, детектив, історія матері-одиначки та бог обману: які сім серіалів подивитися на вихідних

Довгі вихідні, що наближаються, багатьом доведеться провести вдома за хорошим кіно. У 2021 році було випущено як мінімум сім знакових серіалів. Якщо вони з якихось причин залишилися не переглянутими, саме час надолужити втрачене.

Список складений так, щоб включити найулюбленіші жанри: сатиричні антиутопії, детективи, драми та драмеді, комедії, фантастику.

«Гра в кальмара» (Squid Games). Серіал два місяці утримував абсолютний рекорд Netflix за кількістю переглядів. Автори стверджують, що їхнє творіння — це жорстка сатира на світ великих корпорацій, смертельні перегони на виживання, де залишиться лише один переможець. Але, як це часто буває, багато хто побачив у серіалі свої власні тригери, далекі від задуму творців. У деяких країнах серіал рекомендували заборонити показувати молодій аудиторії. Режисер тим часом підтвердив, що у «кальмара» буде другий сезон.

«Мейр із Істтауна» (Mare of Easttown). Серіал номінований на «Золотий глобус», який вручатимуть 9 січня. Кейт Уінслет у ролі детектива поліції Мейр Шіен веде розслідування загадкових злочинів у маленькому містечку, а паралельно намагається повернутися до нормального життя після своїх особистих драм. «Так, це детектив. Так, це розслідування вбивства. Але це лише зовнішня оболонка. Насправді все набагато глибше», — розповідала виконавиця головної ролі.

«Прибиральниця. Історія матері-одиначки» (Maid). Ще один серіал Netflix, номінований на «Золотий глобус». Молода мати через домашнє насильство втікає від свого партнера і намагається заробити на життя, найнявшись прибиральницею у величезний будинок. Молодій прибиральниці доведеться самій ростити дитину, а принагідно ламати звичні сценарії у стосунках із власною матір'ю. Головні ролі виконали мати та дочка: Енді Макдауелл та Маргарет Куеллі.

«Локі» (Loki). Бог хитрості та обману та один із найулюбленіших персонажів всесвіту Marvel тепер удостоївся власної сюжетної лінії. Локі доведеться на якийсь час перетворитися з бунтаря і вічної перешкоди на головного героя.

«Вбивства в одному будинку» (Only Murders in the Building). Жителі одного з будинків на Манхеттені разом розслідують дивну смерть свого сусіда. Усі герої — актор, продюсер та молода дівчина Мора — стверджували, що люблять детективні історії. Тепер трійці доведеться з'ясувати, чи вони справді такі хороші в ролі детективів.

«Хитрощі» (Hacks). Зірка Лас-Вегаса Дебора та молода комедіантка Ава змушені працювати разом. Одній потрібно набратися досвіду, другій — повернути хоч щось із того, що колись було великою аудиторією.

«Фундація» (Foundation). Екранізація роману Айзека Азімова призначена для поціновувачів жанру наукової фантастики. Організація «Фундація», яку належить створити вченим, стане сховищем людських знань та допоможе відтворити цивілізацію після падіння Імперії.

