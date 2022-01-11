900 гривень за скі-пас, черги, проблема парковок, бездоріжжя: турист пожалівся на відпочинок у Славському

У зимовому сезоні 2022 року на дорожнечу скаржаться не лише відпочивальники у Буковелі. Туристи в Славському теж визнають, що ціни можна порівняти з відпочинком у Словаччині, але про якість послуг говорити не доводиться: місцеві нічого не вкладають у курорт, а лише знімають вершки з колись збудованої інфраструктури. Телеведучий Майкл Щур у Facebook дав пораду не повторювати його помилок і не їхати до Славського, щоб не засмучуватися через стосунки до відпочиваючих.

Ведучий приїхав у Славське 31 грудня і під час спроби піднятися на Захар Беркут зіштовхнувся із проблемою парковок. Місцеві жителі налагодили свій персональний бізнес: надання паркомісця за умови замовлення у них спорядження, підйом туристів на гору на снігоході, незважаючи на те, що при цьому розбивається лижна траса.

«Підйомник Захар Беркут — найгірший, де мені довелося бувати… Жлоби зайняли гору та беруть гроші за вхід. 30 євро за денний скі-пас. Один підйомник. Один раз спуститись! Щоб спуститись другий раз, треба простояти години три в черзі», — скаржиться Майкл Щур.

Зараз у Славському скі-паси коштують 900 грн денний та 550 грн за три години. Щур вважає, що це невиправдано дорого. Так, у Словаччині денний скі-пас коштує 41−45 євро, але його можна використовувати на всіх існуючих підйомниках.

Зіткнувся ведучий і з іншими проблемами на курорті: автошляхи до Славського не будуються і не ремонтуються, а у готельних номерах, навіть якщо вони коштують дорого, все одно присутні «косяки» від будівельників: «Шалені гроші за незручні кімнати, в погано спланованих будинках, які стоять впритул до інших таких же погано спланованих будинків». «Пам"ятник жлобству, доїнню туристів і дискредитації ідеї гірськолижного відпочинку. Ну може ще ненависть до зими», — підсумував Щур свої враження від відпочинку у Славському.

Нагадаємо, раніше відпочиваючі в Буковелі поскаржилися, що середній обід або вечеря обходиться не менше ніж у 1000 грн, а в буковельських магазинах ціни накручені вдвічі.

Фото Тростян Славсько/Facebook

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