«Займались щодня по кілька годин»: 6-річна Вероніка встановила національний рекорд України, утримуючи своє тіло за допомогою хвата зубами

6-річна Вероніка Непомняща з Запоріжжя стала наймолодшою гімнасткою, яка виконала всесвітньо відомий та надскладний цирковий трюк — «вигин Марінеллі». Це коли артист тримає баланс усього тіла лише за допомогою хвата зубами. Виконати його можуть одиниці в цілому світі, а цій унікальній дівчинці зі сценічним іменем Обіймашка вдалось опанувати його лише за кілька місяців.

«Вероніку оголосили наймолодшою представницею циркового мистецтва в Україні»

— Наша родина вся причетна до цирку: моя мама працює тренером, сестра — артистка. Мені завжди імпонувала робота за лаштунками, то ж теж пішла стопами матері та треную народний художній колектив циркової студії «Едельвейс» у Запоріжжі, — розповідає «ФАКТАМ» мама дівчинки Світлана Непомняща. — Мені здається, що Вероніка почала займатися цирковим мистецтвом з утроби, бо я, навіть бувши вагітною, не залишала улюбленої справи. А як народила, часто брала донечку у різні міста на виступи. Й з часом вона почала цікавитися, а у три роки долучилася до моїх тренувань, навчалась розтяжки. Тоді ж Вероніка вийшла на манеж цирку — взяла участь у груповому номері. Можливо, спочатку не все вдавалось, але ми завжди підтримували дитину. Невдовзі вона привезла з Болгарії нагороду, її вручив директор табору за неймовірний виступ. У 5 років донечка заявила, що готова до сольного номеру, і ми їй його поставили. З ним вона виступила у Дніпрі на фестивалі Art Fest, після чого дочку запросили виступити на святкуванні 40-річчя місцевого цирку. Вероніку тоді оголосили як наймолодшу представницю циркового мистецтва в Україні! На поличці донечки зібралось вже чимало медалей, більшість — золоті, це її мотивує рухатись вперед.

Вероніка стала наймолодшою представницю циркового мистецтва в Україні

“Мені здається, що Вероніка почала займатися цирковим мистецтвом з утроби, бо я, навіть бувши вагітною, не залишала улюбленої справи”, - розповіла мама дівчинки Світлана Непомняща

Якось після виступу, пригадує мама рекордсменки, Вероніка заявила журі, що обов’язково їх ще здивує.

— Це був фестиваль, судили виступи талантів зірка українського цирку Людмила Шевченко та директор Дніпровського державного цирку Іван Швець, — згадує Світлана Непомняща. — Й перед ними донька дала таку обіцянку. То ж потрібно було готуватись. Ми вирішили, що треба поставити номер із зубником — спеціальним спорядженням у циркачів. Це кований язичок з потовщенням в середній частині конфігурації порожнини рота, пристосований для виконання різних вправ. Шукати його почали влітку. Зв’язались з рекордсменом Книги Гіннеса, та він допоміг втілити мрію доньки. Прислали зубник з Туреччини у вересні, він виготовлений ексклюзивно під щелепу Вероніки. Та цілий місяць дитина прикладала максимум зусиль, щоб опанувати мистецтво стійки. Займались щодня по кілька годин — у студії та вдома. Спочатку донечка підіймала ручки, опускала ніжки, потім навпаки. А далі — і все тіло… Ви б бачили її емоції, це були сльози щастя! Адже виконати цей трюк надзвичайно складно. Суть у тому, що гімнастка має утримувати своє тіло за допомогою зубів. І коли ми побачили, що Вероніка впевнено виконує трюк, у мене виникла ідея подати заявку на рекорд. Відбувся він 8 січня на манежі Дніпровського цирку. Донька продемонструвала номер, а у його фінальній частині виконала стійку з зубником, протримавшись шість секунд. В цей момент глядачі їй аплодували. А коли припинили, Вероніка ручками, як справжня артистка цирку, попросила їх продовжити. Зараз ми вже пробуємо на час виконувати трюк, то у дитини виходить триматися хвилину. Інколи Вероніка через це має поганий настрій. Та я заспокоюю. Кажу, що ти тільки почала, усе попереду. Захочеш — буде більше. Всьому свій час.

Зубник для виконання трюку прислали з Туреччини, він виготовлений спеціально під щелепу Вероніки

«Виховала 5 рекордсменів»

Окрім досягнень рідної доньки, Світлана Непомняща з гордістю розповідає і про перемоги вихованців своєї циркової студії.

— У мене вже є 5 рекордсменів, — розповідає Світлана. - Нещодавно моя учениця Богдана Ткаченко встановила світовий рекорд на шоу «Україна має талант». У 11-річної дівчинки з народження гіпермобільність суглобів, вона пішла у цирк, завдяки чому тепер може показувати неймовірні трюки. На сцені відомого телешоу вона побила так званий рекорд сестер Росс, підіймаючи зубами яблука, вигинаючись назад. За хвилину впоралася з 16-ма фруктами та в такий спосіб перевершила досягнення американок 1944 року. Вероніка дружить із Богданою і, дивлячись на неї, теж мріяла про свій рекорд. Якщо у доньки щось не виходило, то старша подруга всіляко її підтримувала. А коли Вероніка повернулась з рекорду, то Богданка приїхала з тортом та кульками нас привітати. Було надзвичайно приємно.

Маленька Вероніка виконує трюк, як справжня артистка цирку

Юна рекордсменка України навчається у першому класі. Мама зізнається — донька дуже скрупульозна: «Вона обожнює навчатись. Я думаю, що ця риса й допомагає їй у спорті. Мене часто запитують, чи не сидить дитина на дієті. Ні, нам пощастило з генами. Але з цукерками себе обмежує, бо вони не надто позитивно впливають на стан шкіри. От бачить якийсь висип на шкірі й каже мені: «Матусю, все, завтра на дієту».

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