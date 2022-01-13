Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

Зимові Святки, що почалися з Святвечора перед Різдвом Христовим, продовжуються — у ніч з 13 на 14 січня святкують Новий рік за старим стилем.

Напередодні Старого Нового року настає Щедрий вечір, коли сім'ї знову зберуться за столом зі щедрою кутею, скоромною їжею, а по хатах ходитимуть щедрувальники.

Фото pinterest.com

Найзнаменитіша щедрівка, звичайно ж, «Щедрий вечір, добрий вечір».

Ой сивая та і зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я! А

в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

А в першому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

А в другому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

А в третьому — дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце — жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки — то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Фото pinterest.com

І «Щедрик, щедрівочка» на музику Леонтовича.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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* * *

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

* * *

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку —

Дайте млинчик у торбинку.

* * *

Щедрий вечір, добрий вечір —

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!



Фото pinterest.com

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Фото з Pixabay

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