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Суспільство та люди

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

8:43 13 січня 2022
Старий Новий рік

Зимові Святки, що почалися з Святвечора перед Різдвом Христовим, продовжуються — у ніч з 13 на 14 січня святкують Новий рік за старим стилем.

Напередодні Старого Нового року настає Щедрий вечір, коли сім'ї знову зберуться за столом зі щедрою кутею, скоромною їжею, а по хатах ходитимуть щедрувальники.

Фото pinterest.com

Найзнаменитіша щедрівка, звичайно ж, «Щедрий вечір, добрий вечір».

Ой сивая та і зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я! А
в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
А в першому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
А в другому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
А в третьому — дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце — жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки — то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

Фото pinterest.com

І «Щедрик, щедрівочка» на музику Леонтовича.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

А ось такі щедрівки від gumoreska.in.ua запросто можуть вивчити найменші дітки.

* * *

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

* * *

Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Чи варили юшку?
Подайте галушку!
Із горбика та в долинку —
Дайте млинчик у торбинку.

* * *

Щедрий вечір, добрий вечір —
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!


Фото pinterest.com

«Дитство TV» пропонує цілу підбірку чудових щедри.

Ексклюзивний матеріал «Щедрий вечір або свято Маланки-2022: українські традиції святкування напередодні Старого Нового року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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