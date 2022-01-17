Хрещення: як і коли потрібно загадувати заповітне бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

Хрещення — найкращий час для загадування бажань та ворожінь. Це знали наші бабусі, це передалося нам. Залишилося тільки зробити це правильно і не порушити хрещенські ритуали.

За народними повір'ями, у ніч із 18 на 19 січня, дівчина зможе перевірити, чи правильно їй наворожили долю. А хто не хоче отримати пророцтво, та ще й з такою гарантією?

Однак до своїх бажань теж потрібно підходити з толком та з розумінням. І дотримуватись ряду правил, щоб не порушити стародавній народний обряд.

Запам'ятайте шість простих правил!

Потрібно правильно сформулювати питання. Адже саме від цього відповість та відповідь, яку ви отримаєте в результаті. Потрібно говорити про речі зараз і не обмежувати мрію термінами. Потрібно бажати, що хоче ваше серце, а не те, що підказує ваш розум. Головне правило — жодного негативного мислення. Загадуй бажання на благо. Не можна вимагає того, що може завдати шкоди іншим людям. Намагайтеся взагалі виключити зі своїх побажань інших людей. У них свої бажання є — хай самі з ними розуміються.

Ну от, начебто б і все. Тепер — вперед за виконанням мрії!

Сім способів правильно загадувати бажання на Водохреще

Дванадцять листочків.

Потрібно на Святвечір 18 січня написати на 12 листочках свої найзаповітніші бажання і покласти їх перед сном під подушку. Прокинувшись хрещенським ранком 19 січня можна витягнути три перші з них. Саме ці бажання і збудуться першими, запевняє телекананал Новий .

Хрещенська вода

Вода — найголовніший атрибут Водохреще. Загадувати бажання на ній треба дуже обережно та продумано.

На святвечір потрібно поставити святу воду на вікно. Як тільки вона почне трохи підмерзати, треба вийти на вулицю і тричі дивлячись у небо прокричати своє бажання.

Після обряду воду не виливайте, а перелийте у пляшечку та зберігайте. Це буде ваш оберіг.

Срібна монетка

Пізно ввечері в склянку потрібно налити святу воду та кинути у неї срібну монетку. При цьому важливо розмістити склянку так, щоб світло місяця відображалося у воді. Вийшло? Тоді прошепотіть своє бажання тричі на воду. А потім вийдіть з дому, воду вилийте, а монетку сховайте в такому місці, де її точно ніхто не знайде.

Хрещенські купання

Якщо ви таки наважитеся поринути у ополонку, то під час занурення у воду подумайте про те, про що мрієте. І скажіть — про себе чи вголос.

Наступного дня потрібно підкріпити прохання: вийти з дому та повторно вимовити своє бажання вголос.

Бабусине дзеркало

Щоб зберегти свою красу та молодість, можна скористатися давнім бабусиним способом. У ніч на Водохреще треба набрати води у склянку. На дно покласти маленьке дзеркальце, бажано сімейне.

Подивіться своє відображення через воду. Розгляньте свої недоліки та зморшки. Потім уявіть, як вода забирає їх із вашого обличчя. Вмийтеся тричі. А потім попросіть у води красу, молодість та здоров'я.

Перевірка на горішках

У хрещенську ніч можна дізнатися, чи справдиться те, про що ти мрієш. Загадавши бажання в Святвечір, після сходу місяця візьміть жменю горішків, насіння або горошинок. Висипте їх на стіл і порахуйте. Якщо парна кількість — бажання здійсниться, непарна — ні…

Ворожіння на книзі

Традиційне ворожіння, яке, втім, завжди залишається актуальним. Увечері 18 січня виберіть першу книгу, загадайте бажання або задайте питання. Потім виберіть будь-яку сторінку та номер рядка зверху або знизу.

Потім відкрийте книгу та прочитайте текст. Вибраний вами рядок і стане відповіддю на ваше запитання або підкаже, що потрібно зробити для того, щоб виповнилося бажання.

Нагадуємо, що 1 лютого розпочнеться Рік Тигра, який деяким обіцяє удачу, а іншим принесе розчарування.

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