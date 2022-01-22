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Суспільство та люди

Народне свято 23 січня: чому день святителя Григорія називали Літовказівником

5:31 23 січня 2022
Григорій Ніський

У неділю, 23 січня, церква вшановує пам'ять двох святих — Феофана Затворника та Григорія Ніського — молодшого брата святителя Василя Великого. Цей день ще називають Григор'євим.

Єпископ Ніський був богословом і філософом, вважався одним із трьох великих «каппадокійців» і є одним із найбільш шанованих святих.

Цього дня святому прийнято молиться за зміцнення віри і про послання дару проповідування. Люди зверталися до нього з молитвою про захист від гонінь, начальства та злих людей. Також йому було прийнято молитися перед початком будівництва житла.

Цього святого ще називають Літовказівником — погода на Григор'єв день вказує погоду влітку. Так, іній на деревах віщує холодне та дощове літо, сніг — сухе літо, а мокрий сніг — дощове. Якщо снігу багато, це віщувало багатий врожай.

Вважалося, що саме цього дня треба розпочинати підготовку до весняних робіт — лагодити інструменти, перевіряти насіння…

Поганою прикметою у Григор'єв день вважалося виносити сміття, з яким із дому можна «винести щастя».

Нагадаємо, що 25 січня церква вшановуватиме пам'ять святої мучениці Татіани (Тетяни) .

Фото з Вікіпедії

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