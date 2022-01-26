Графік вихідних днів: скільки відпочиватимуть українці у лютому

Лютий 2022 року принесе кілька свят, як релігійних, так і світських. Передбачені у календарі святкові дні для окремих професій. Проте жодна з дат не відзначається на державному рівні, тому кількість загальнодержавних вихідних не збільшиться.

Загалом у лютому передбачається 20 робочих та 8 вихідних днів. Вихідними будуть:

5−6 лютого;

12−13 лютого

19−20 лютого

26−27 лютого.

Найважливішими датами для християн східного обряду будуть:

Суцільна седмиця — 14−20 лютого;

Стрітення Господнє — 15 лютого;

батьківська поминальна субота — 26 лютого;

початок Масляної — 28 лютого.

Серед нерелігійних свят найвідомішими у лютому є:

Китайський Новий рік — у ніч на 1 лютого;

День Святого Валентина — 14 лютого;

День комп'ютерника та програміста (неофіційне свято) — 14 лютого;

Міжнародний день рідної мови — 21 лютого.

Фото pixabay.com

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