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Суспільство та люди

Графік вихідних днів: скільки відпочиватимуть українці у лютому

16:22 26 січня 2022
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Лютий 2022 року принесе кілька свят, як релігійних, так і світських. Передбачені у календарі святкові дні для окремих професій. Проте жодна з дат не відзначається на державному рівні, тому кількість загальнодержавних вихідних не збільшиться.

Загалом у лютому передбачається 20 робочих та 8 вихідних днів. Вихідними будуть:

  • 5−6 лютого;
  • 12−13 лютого
  • 19−20 лютого
  • 26−27 лютого.

Найважливішими датами для християн східного обряду будуть:

  • Суцільна седмиця — 14−20 лютого;
  • Стрітення Господнє — 15 лютого;
  • батьківська поминальна субота — 26 лютого;
  • початок Масляної — 28 лютого.

Серед нерелігійних свят найвідомішими у лютому є:

  • Китайський Новий рік — у ніч на 1 лютого;
  • День Святого Валентина — 14 лютого;
  • День комп'ютерника та програміста (неофіційне свято) — 14 лютого;
  • Міжнародний день рідної мови — 21 лютого.

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Фото pixabay.com

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