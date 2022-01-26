Графік вихідних днів: скільки відпочиватимуть українці у лютому
Лютий 2022 року принесе кілька свят, як релігійних, так і світських. Передбачені у календарі святкові дні для окремих професій. Проте жодна з дат не відзначається на державному рівні, тому кількість загальнодержавних вихідних не збільшиться.
Загалом у лютому передбачається 20 робочих та 8 вихідних днів. Вихідними будуть:
- 5−6 лютого;
- 12−13 лютого
- 19−20 лютого
- 26−27 лютого.
Найважливішими датами для християн східного обряду будуть:
- Суцільна седмиця — 14−20 лютого;
- Стрітення Господнє — 15 лютого;
- батьківська поминальна субота — 26 лютого;
- початок Масляної — 28 лютого.
Серед нерелігійних свят найвідомішими у лютому є:
- Китайський Новий рік — у ніч на 1 лютого;
- День Святого Валентина — 14 лютого;
- День комп'ютерника та програміста (неофіційне свято) — 14 лютого;
- Міжнародний день рідної мови — 21 лютого.
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Фото pixabay.com75
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