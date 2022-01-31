Сто вісім апельсинів: яскравий та веселий ритуал виконання бажань у китайський Новий рік

У ніч з 31 січня на 1 лютого, настане китайський Новий Рік, і він може стати для будь-якої людини не просто святом, а квитком у світ здійснених мрій

У цьому впевнена фахівчиня з фен-шую та східної астрології Світлана Угарова. Щоб бажання здійснилися, все, що знадобиться — апельсини! І гарний настрій, звичайно.

«Для того, щоб ваша сім'я була багата, успішна, щоб ви отримали достаток у 2022 році, потрібно зробити дуже легкий ритуал: придбати 108 апельсинів і у ніч під бій курантів закотити через поріг ці апельсини до свого будинку чи до своєї квартири, а можна і до свого офісу. В офіс можна закотити, наприклад, вдень», — каже Угарова.

Цифра 108 невипадкова. Це сакральне число, що символізує нескінченність та удачу. Апельсин — знак потужної сонячної енергії, заряду бадьорості та сил, які потрібні кожному з нас на життєвому шляху. У різних джерелах експерти допускають використання і меншої кількості ароматних фруктів, але воно неодмінно має бути кратним дев'яти.

«На кожен апельсин ми загадуємо бажання, але пам'ятаємо найголовніше — бажання має бути тепер: „Я маю“, „У мене є“. Тому що, коли ми говоримо: „Я хочу“, ми можемо хотіти все своє життя і цього не отримати. Отже, 108 апельсинів купуємо, найкрасивіші, найстигліші, найсоковитіші через поріг весело з дітьми зі своїми, родичами закочуємо. 108 бажань — вони обов'язково збудуться», — обіцяє астрологиня.

Нагадаємо, що китайський Новий рік не має фіксованої дати, вона зазвичай визначається за місячним календарем. Свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння 21 грудня. День завжди випадає на проміжок між 21 січня та 21 лютого. Жителі Піднебесної цього разу зустрінуть не 2022-й, як решта, а 4720-й.

Матеріал про те, які страви готувати та чим прикрасити квартиру на китайський Новий рік, щоб залучити у своє життя щастя та багатство, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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