Народне свято 6 лютого: чому в день Ксенії ворожили на хлібі і про що просять у молитвах

У неділю, 6 лютого, православні вшановують пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. Свій день ангела святкують Ксенії та Оксани.

Блаженна жила у Санкт-Петербурзі у XVIII столітті, її справжнє ім'я — Ксенія Григорівна Петрова. Жінка рано овдовіла, і будучи глибоко вражена передчасною смертю чоловіка, роздала свої гроші і пожертвувала будинок під притулок для бідних. Сама ж вона відтоді відгукувалася тільки на ім'я чоловіка.

Ксенія допомагала людям ще за життя: творила чудеса, зціляла хворих, попереджала про небезпеки та рятувала від лих. Тому після її смерті почалося паломництво на її могилу.

У 1988 році Ксенію Блаженну було зведено в лик святих.

У народі Ксенію називали Півзимницею — вважалося, що до цього часу мали з'їсти рівно половину запасів хліба.

«Півзимниця навпіл, та не рівно ділить зиму — навесні мужику важче».

Тому гадали на хлібі: хлібину зважували ввечері та наступного ранку. Якщо за ніч вага хліба зменшиться, то ціна на нього знизиться — і навпаки. Є також звичай залишати житній хліб залишати на ніч, а вранці дивитися на нього. Якщо хліба здається більше, ніж було, чекали на хороший урожай влітку.

Заборони дня

Літнім людям заборонено прибирати в будинку та перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Всю роботу замість літніх родичів мають виконувати молоді.

У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.

У День пам'яті Ксенії Петербурзької до неї звертаються з молитвами та з проханнями про допомогу у складних життєвих ситуаціях, про дарування дітей, збереження ладу в сім'ї, відновлення та зміцнення здоров'я.

«Свята Блаженна Ксеніє, моли Бога про нас!»

«О свята преподобна мати Ксенія. Під покровом Божим жила, ведена й укріплена. Заступницею, голод і спрагу, холод і спеку, докори й гоніння зазнала, дар прозорливості й чудотворення від Бога отримала. Нині Свята Церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе. Перед чином твоїм святим, який жвавіше тебе, справжньої з нами, молимося тобі: почуй прохання наші й принеси їх до Престолу Господа. Випроси надію на тебе вічне спасіння, на благі справи і починання наші щедре благословення, від усяких бід і скорботи порятунок. Постань святими твоїми молитвами перед Всемилостивим Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних. Допоможи, свята блаженна Ксеніє, немовлят в християнській вірі наставити, отроків у вірі, чесності, богобоязливості виховати й пошли їм успіхи в навчанні; недуги зціли, в сім’ю любов і злагоду пошли. Ти наша надія і сподівання, тобі подяку підносимо і з тобою славимо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь».

Також ви можете звернутися до святої зі своїм особистим проханням.

«О наша велика небесна заступнице, свята блаженна мати Ксенія! Випроси у Великодушного Бога рабам Твоїм (імена), що з надією припадають до тебе (зміст прохання), і в будь-якій життєвій нужді і потребі допомоги і настанови, від усяких бід і скорбот спасіння. Амінь».

Повний православний календар на лютий читайте у «ФАКТАХ».

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