«Російські пропагандисти розхвалили українські заправки»: Голобуцький про черговий скандал з «БРСМ-Нафтою» та її власником

Один з головних російських пропагандистських ресурсів, який заборонений в Україні, випустив статтю на підтримку власника мережі заправок «БРСМ-Нафта» Андрія Біби, який потрапив до бази «Миротворця», та його бізнесу. Про це пише політичний експерт Олексій Голобуцькій у своєму Telegram.

За словами Голобуцького, на одному з головних російських пропагандистських ресурсів, який з самого початку був інформаційною зброєю окупації Криму і війни на Донбасі, з’явилась стаття на підтримку власника мережі «БРСМ-Нафта» Андрія Біби та його бізнесу. Голобуцький також наводить цитату зі статті на російському ресурсі: «Сеть заправок „БРСМ-Нафта“ и её владелец Андрей Биба, несмотря на беспрецедентное давление со стороны украинской власти и радикальных националистов, продолжают финансировать духовные, общественные и политические инициативы, направленные на единство русского мира».

Як пише Голобуцький, подібних висловів у цій статті ще чимало, пригадують там і фінансування Андрієм Бібою протестів проти приїзду Вселенського патріарху.

«В принципі, нічого нового у цьому опусі кремлівських пропагандистів немає. Всі вищезазначені факти відомі публічно, — зазначає експерт, — та і не надто заперечуються самим Бібою. Також це далеко не єдина публікація за останній час на російських ресурсах, де пригадується „меценат“ Біба… Насторожує інше — поява цієї публікації зараз свідчить про сигнал російській агентурі та симпатикам „русского міра“ всередині України. Мовляв, ми з вами, готуйтесь — ми віддячимо за вашу підтримку, коли прийде час».

Голобуцький також нагадує, що вагому підтримку російській інтервенції в Криму та на Донбасі надавали представники місцевих бізнес-еліт, які були пов’язані з Партією регіонів і не змогли б законним способом потрапити до української влади після Революції гідності. На думку Голобуцького, подібна ситуація може бути і з Андрієм Бібою — сином депутата від Партії регіонів Василя Біби та бізнес-партнером міністра уряду Януковича Едуарда Ставицького.

Як повідомлялось раніше, у грудні депутати Тернопільської обласної ради звернулись до СБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України щодо протиправної діяльності мережі АЗС «БРСМ-Нафта».

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