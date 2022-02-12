Собор трьох святителів: чому за старих часів народне свято 12 лютого називали «звіриним»

День 12 лютого у православному календарі називається Трисвяттям або ж Собором трьох святителів. Ця назва походить з X століття, як у Константинополі стався розкол віри. Освічені у питаннях віри чоловіки розділилися на три протиборчі табори. Причиною гарячої суперечки стали троє видатних отців Церкви — Григорій Богослов, Іоанн Златоуст та Василь Великий, пише ресурс calend.ru.

Примирити протиборчі табори прийшли самі святі, котрі соборно, тобто спільно з'явилися уві сні митрополиту Євхаїтинському. Йому пояснили, що роз'єднати святих, які є єдиним цілим, буде помилкою і тому краще пам'ять про них в один день.

Так з'явилося свято Трисвяття.

У народі його прозвали звіриним і традиційно подавали на стіл страву зі свіжою дичиною (якщо в сім'ї був мисливця, готували страви з птиці).

Погодні прикмети дня

Якщо ворони голосно кричать під самим будинком і намагаються сховатись під стріхою комори, значить, скоро буде завірюха.

Вовки виють — чекай на похолодання.

Снігур щебече скрипучим голосом — до завірюхи.

Якщо миші виходять з-під лісової підстилки на сніг — наближається відлига.

Також тепло віщують і вкриті інеєм дерева.

Червоний місяць обіцяє сильний вітер, а вітер — сирий рік.

Заборони дня

12 лютого не можна лаятися, лихословити, бажати зла будь-кому. Якщо сварка все ж таки сталася, потрібно якнайшвидше помиритися — інакше ворожнеча триватиме весь рік.

Заборонено прясти, щоб, згідно з повір'ям, протягом року не було наривів.

Бажано не полювати і взагалі не ходити до лісу без особливої потреби.

Іменинниками дня є Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан та Федір.

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