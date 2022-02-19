Вихідні у березні-2022: скільки святкуватимемо Міжнародний жіночий день і коли за нього відпрацюємо

У березні на українців чекають перші довгі вихідні на рік. Зважаючи на те, що свято 8 Березня — Міжнародний жіночий день — випадає на вівторок, підприємствам, установам та організаціям рекомендовано перенести вихідні та робочі дні.

Компаніям з п'ятиденним робочим тижнем рекомендовано перебудувати графік таким чином:

Понеділок, 7 березня , — вихідний день.

, — вихідний день. Вівторок, 8 березня , — вихідний день.

, — вихідний день. Субота, 12 березня, — робочий день.

Банки в Україні можуть самі визначати порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, але Нацбанк рекомендує враховувати, що робочий день банківської системи переноситься з понеділка, 7 березня, на суботу 12 березня. Система електронних платежів продовжує функціонувати сім днів на тиждень, незалежно від державних вихідних.

У перший тиждень березня православний світ відзначає Масляну. Масляний тиждень починається 28 лютого і триватиме до 6 березня. Релігійні свята не передбачають додаткових вихідних.

Нагадаємо, у школах рекомендується організувати навчальні дні в березні за таким же принципом, як Кабмін визначив для підприємств та організацій. А відпустити учнів на весняні канікули рекомендовано з 28 березня до 3 квітня.

Фото pixabay.com

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