Вихідні у березні-2022: скільки святкуватимемо Міжнародний жіночий день і коли за нього відпрацюємо
У березні на українців чекають перші довгі вихідні на рік. Зважаючи на те, що свято 8 Березня — Міжнародний жіночий день — випадає на вівторок, підприємствам, установам та організаціям рекомендовано перенести вихідні та робочі дні.
Компаніям з п'ятиденним робочим тижнем рекомендовано перебудувати графік таким чином:
- Понеділок, 7 березня, — вихідний день.
- Вівторок, 8 березня, — вихідний день.
- Субота, 12 березня, — робочий день.
Банки в Україні можуть самі визначати порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, але Нацбанк рекомендує враховувати, що робочий день банківської системи переноситься з понеділка, 7 березня, на суботу 12 березня. Система електронних платежів продовжує функціонувати сім днів на тиждень, незалежно від державних вихідних.
У перший тиждень березня православний світ відзначає Масляну. Масляний тиждень починається 28 лютого і триватиме до 6 березня. Релігійні свята не передбачають додаткових вихідних.
Нагадаємо, у школах рекомендується організувати навчальні дні в березні за таким же принципом, як Кабмін визначив для підприємств та організацій. А відпустити учнів на весняні канікули рекомендовано з 28 березня до 3 квітня.
Фото pixabay.com113
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