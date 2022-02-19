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Суспільство та люди

Патрони купити неможливо, у тирах — черги: журналіст «Голосу Америки» поділився «замальовкою з Києва»

22:59 19 лютого 2022
тир

Через загрозу нової російської агресії у Києві стало неможливо купити патрони, а в тири складно потрапити через величезну кількість охочих навчатися стрільбі. Такими «замальовками» з української столиці поділився у Twitter Олександр Яневський, журналіст Російської служби радіо «Голос Америки».

«Невелика замальовка з Києва: неможливо купити патрони та бронежилети (їх розмели), черги до тирів. За різними оцінками у Києві від 200 тисяч до 300 тисяч людей із нарізною зброєю», — повідомив журналіст.

У соцмережах користувачі погоджуються, що також помітили неймовірний попит на зброю та боєприпаси.

При цьому користувачі вважають, що придбання зброї — це природна реакція на загрозу вторгнення.

Нагадаємо, попит на заняття зі стрільби спостерігається не лише у Києві. У Вінниці на перше заняття з азів військової справи записалося понад 150 учасників.

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