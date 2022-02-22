Не можна робити компліменти дівчатам та хвалити дітей: що ще заборонено у День Панкратія Печерського 22 лютого

Вівторок, 22 лютого, за народним календарем відзначається як день Панкратія. Церква ж у цей день вшановує пам'ять преподобного Панкратія Печерського (Самітника), який жив у 13 столітті. За переказами, він пішов у печері та вів там аскетичний спосіб життя, проводячи час у молитвах.

Наші пращури у цей день починали плести лапті. Зима наближалася до кінця, запасів зерна залишалося мало, тому говорили: «Не всякий Панкрат хлібом багатий, а наш Панкрат лаптями багатий».

Також 22 лютого вшановують святого Никифора. Тому селяни по-доброму жартували над двома праведниками, які ділять одне свято на двох: «Гарні Панкратові лапті, та й ті — никифорці». Никифорцями зазвичай називали високі лапті, які вдягалисяися вдома, на босу ногу.

Традиції дня

Цього дня потрібно було перевіряти все господарство, дивитися, чи не потребує майно лагодження після довгої зими.

Прикмети дня

Чим холодніший тиждень, який починається з цього дня, тим тепліше буде у березні;

Якщо птахи літають дуже низько, невдовзі очікуються опади;

Якщо небо червоного кольору, то незабаром будуть снігопади;

Якщо випало багато снігу, це віщувало добрий врожай;

Якщо потеплішало, то весна буде ранньою;

Якщо у небі неможливо розгледіти зірки, це означає, що невдовзі потеплішає;

Якщо по 22 лютого буде холодна погода, то у березні буде дуже тепло;

Якщо у цей день мороз, то холода вже не повернуться.

Що не можна робити на день Панкратія

Заборонено щось планувати та робити прогнози на майбутнє. Все, що ви вирішите зробити сьогодні, ніколи не здійсниться.

Не варто розпочинати нові проекти — вони не будуть успішними.

Не можна робити компліменти дівчатам та захоплюватися їхньою красою. Вважається, що у такому випадку насправді все буде навпаки — представниця прекрасної статі втратить свою привабливість.

Також сьогодні заборонено хвалити дітей — вони перестануть працювати.

Крім того, 22 лютого не можна смітити (якщо щось упустили, то можна позбутися достатку, тому пакет зі сміттям потрібно зав'язувати міцно).

З інших заборон: сьогодні не можна тяжко працювати, займатися шиттям, думати про негативне, лаятися, бажати оточуючим людям поганого; жартувати та веселитися.

Іменини 22 лютого

Сьогодні іменини святкують Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Маркел, Никифор, Панкратій, Петро, Філагрій. Не забудьте привітати своїх близьких!

Нагадаємо, що 23 лютого — день ікони Божої Матері «Вогневидна», а також вшанування пам'яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса та трьох мучениць.

Фото з Вікіпедії

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