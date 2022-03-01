Як подолати страхи війни: поради кризового психолога

Війна — справжнє пекло. Це зараз зрозуміло для кожного з нас. Зруйновано звичний спосіб життя. А саме життя щодня під загрозою. Впоратися зі станом тривожності та багатьма страхами дуже складно. Як це зробити, «ФАКТАМ» розповіла український кризовий психолог Галина Алексєєнко.

«Будь-яке фізичне навантаження знімає напругу»

— Галино, звуки сирени та необхідність бігти у бомбосховища стали нашими новими реаліями. Здавалося, що найскладніше буде у перші дні. Але стан постійної тривожності більшість людей не полишає. Страшно і вдома, і на вулиці, і у бомбосховищі. Як справлятися з цими страхами?

— Якщо повітряної тривоги немає, а занепокоєння наростає, раджу переключитися на руханку, прибирання, приготування їжі… Будь-яке фізичне навантаження знімає напругу та стрес. Також добре допомагають дихальні вправи. Наприклад, ось така з йоги: вдихніть животом, потім — грудьми, потім — видихніть. Дуже ефективною є і вправа на «заземлення». Станьте твердо на підлогу — відчуйте свої п'яти, проплескайте своє тіло від гомілок до плечей руками. Це теж добре приводить до тями. Щоб зняти симптоми занепокоєння, почергово сфокусуйте погляд на п'ять відтінків кольорів навколо себе, відчуйте запахи. Все це допоможе виявити себе у цьому моменті, а не тікати у фантазії.

— А як бути, якщо така тривожність, що нічого не можеш робити — ні руханку, ні прибирання? Все здається безглуздим.

— Напишіть список того, що вас заспокоює, та робіть це. Наприклад, це можуть бути молитва, прасування речей, ліплення вареників, пийте чай з улюбленою цукеркою.

— Багато хто скаржиться, що до ранку не може заплющити очі. При цьому навіть морозить.

— На такий випадок також є гарна вправа. Відчуйте спочатку мізинець на правій нозі, потім — на лівій. І так кожен палець по черзі! Потім потрібно відчути поступово кожну ділянку тіла — аж до маківки. Це нудна вправа, але вона добре знімає психологічну напругу.

«Подумайте, як ви можете застосувати себе в нових реаліях»

— Ще один сильний страх — за рідних, яких немає поряд. Постійно думаєш, чи вони живі. А якщо чомусь немає зв'язку, просто божеволієш.

— Важливо мати номери телефонів людей, які зараз знаходяться поруч із вашими рідними. Наприклад, їхніх сусідів. Загалом намагайтеся більше контактувати з людьми. Якщо потребуєте допомоги, не соромтеся просити про неї. Також у разі потреби звертайтеся до психологів. Сьогодні в Україні є багато безкоштовних психологічних служб.

— Багато хто боїться, що війна триватиме довгий час. І як жити, якщо не працюєш, а знімаєш куток десь у евакуації?

— Страх невідомості за таких форсмажорних обставин природний. Звичне життя повністю зруйноване, тому треба вигадувати нові сенси. Подумайте, як ви можете застосувати себе у нових реаліях, як можете заробляти. І, звичайно, будьте в даний період максимально економними, щоб ваших коштів вистачило на триваліший час. Спочатку багато хто людей живуть за інерцією — як раніше. Це пояснюється тим, що після шоку настає заперечення. Так спрацьовують захисні механізми психіки. Але потім все ж приходить розуміння того, що ми знаходимося в нових реаліях.

— Як подолати страх того, що єдине житло може бути зруйноване, що, поїхавши в евакуацію, більше не зможеш повернутися до своєї квартири?

— Не варто забігати наперед, думати про те, чого не сталося. Вирішувати проблеми потрібно в міру їхнього надходження.

— І ще один із глобальних страхів — страх ядерної загрози. Про нього говорить багато хто, адже такий розвиток подій загрожує кінцем життя на Землі.

— Цього справді бояться багато хто з людей. Подумайте, що ви можете зробити, щоб війна швидше закінчилася. Навіть пост у соцмережах може бути вашим внеском у таку важливу справу. Турбуючись про глобальні речі, також не забувайте підтримувати людей, які можуть потребувати вашої допомоги. Наприклад, у нашому будинку молодь купує самотнім старим людям продукти. Допомагайте іншим — це дуже допомагає впоратися зі своїми страхами. Сьогодні основні страхи — страх невідомості та страх втрати.

«Важливо постійно знати те, що відбувається»

— Чи варто зараз будувати плани на майбутнє?

— Звичайно! Ніколи не можна втрачати надію на краще.

— Сьогодні у багатьох людей телевізор працює майже цілодобово. Чи варто дивитися новини безперервно, чи потрібно робити це дозовано?

— Завжди вважала, що дозовано, але зараз інша ситуація — важливо постійно знати те, що відбувається. Дивіться телевізор і при цьому щось робіть, наприклад, вдома. А ось маленьким дітям дивитись по телевізору жахи війни не варто. Це може надалі позначитися на їхній вразливій психіці.

— Як заспокоїти дітей?

— Говоріть дитині: «Я з тобою, все буде добре». Обійміть її, пограйте з нею або помалюйте. Що впевненіше поводяться дорослі, то спокійніше дітям.

Фото з альбому Галини Алексєєнко

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