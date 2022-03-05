Прощена неділя: традиції та заборони останнього дня Масляної

Останній день Масляного тижня 6 березня ще називають Прощеною неділею. У цей день люди традиційно просять один одного прощення, щоб очистити душу від образ до початку Великого посту. А ввечері відбуваються гуляння, на яких влаштовують проводи зими, спалюючи опудало Масляної.

Прощена неділя називається також Тижнем сиропустим, оскільки саме в цей день, після заходу сонця, необхідно припинити вживання молочних та м'ясних продуктів.

Це остання неділя перед початком Великого посту перед світлим святом Великодня. Відразу за ним слідує понеділок — перший день початку сорокаденного суворого посту. Піст завершиться Страсним тижнем, який передує найбільшому християнському святу Світлого Великодня.

Прощена неділя має велике значення для християн. Це свято має допомогти очиститися православним людям тілом та душею.

Традиція вибачатися і самому отримувати вибачення вперше з'явилася в Єгипті та Палестині. Ченці на час Великого посту віддалялися поодинці в пустелю, щоб бути там, наодинці, посилюючи, таким чином, свої молитви і покаяння.

Деякі з них не поверталися назад у монастирі, гинули у неживій пустелі від спраги та нападу диких тварин. Оскільки в пустелі було багато небезпек, і зустріч перед постом могла виявитися останньою, перед тим як розійтися і зустрітися тільки на Великдень, ченці просили один одного прощення за завдані волею або неволею образи, як перед смертю. І самі щиро прощали всіх. Для того і існував чин прощення — щоб бути примиреним і прощеним з усіма і завдяки цьому — з Самим Богом. Згодом це стало традицією у всіх віруючих.

Цього дня у піснеспівах у стихирах на вечірні та на утрені та в каноні згадується вигнання з Раю Адама через гріхопадіння. У співах говориться, що гріховний стан людства подібний до стану вигнаного з Раю Адама. Перед початком Великого посту, готуючи до нього, Православна церква закликає плакати і журитися за свої гріхи, як це робив вигнаний Адам.

Раніше «ФАКТИ» опублікували православний календар на березень.

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