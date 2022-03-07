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Суспільство та люди

«Нехай сльози наших дітей впадуть прокляттям на голови путінських катів!» — лікарі розчулили фотосесією новонароджених українців

22:41 7 березня 2022
новонароджений

У пологовому відділені Калинівської центральної районної лікарні Вінницької області існує традиція влаштовувати тематичні фотосесії для новонароджених. Нині малюків загортають в український прапор. Про це повідомили у Калинівській ОТГ.

«З початку війни у Калинівській громаді народилося п’ятеро немовлят — це чотири дівчинки й один хлопчик, — зазначили у мерії, — Немовлята та їх матусі почуваються добре. Своїм першим криком вони сповістили про народження майбутнього України. Це діти війни, яким творити наше мирне і світле майбутнє.

Разом із калинівськими матусями на народження діток очікують 10 вагітних жінок, які приїхали до Калинівки з Київської, Херсонської, Донецької областей.

У пологовому відділенні давно існує традиція влаштовувати тематичні фотосесії для новонароджених. А нині малюків загортають в український прапор. Вони — наше майбутнє, майбутнє нашої держави.

Слава Україні! Нехай сльози наших дітей впадуть прокляттям на голови путінських катів!"

Раніше «ФАКТИ» розповідали, скільки малюків народилося у Києві за перший тиждень війни.

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