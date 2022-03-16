Весільну церемонію перервав звук сирени: у Калуші пара одружилася у бомбосховищі

У Калуші на Прикарпатті під час повітряної тривоги у сховищі одружилася пара молодят. Наречений Павло — лікар швидкої допомоги — отримав короткотривалу відпустку після того, як вибрався з міста Бучі, повідомили у Південно-західному управлінні Мін'юсту України.

Він пообіцяв коханій Ірині одружитися, як тільки вдасться вибратися живим.

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Але й церемонія одруження у Калуському відділі державної реєстрації актів цивільного стану на Івано-Франківщині не обійшлася без небезпеки — її перервала сирена повітряної тривоги.

І все ж свідоцтво про реєстрацію шлюбу молодята отримали — вже в укритті.

Нагадаємо, за підрахунками Міністерства юстиції, в Україні з початку війни одружилися вже понад 10 тисяч пар.

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