21-річна дівчина з Вінниччини пішла на передову, аби помститись за смерть батька

21-річна Анастасія Оніщук з Липовця Вінницької області після повномасштабного вторгнення Росії пішла захищати Україну від загарбників. На таке рішення дівчина зважилась не випадково — раніше війна забрала її батька Віталія. Сталось це у 2018 році…

«Не було такої науки, в якій би не розбирався Віталій Оніщук, — розповіла про бійця його землячка Альона Лебідь. — Він робив все бездоганно та готовий був заради ближнього на все. У сусідньому селі він привів до ладу ділянки та посадив сад. Біля власного будинку також вирощував фруктові дерева, залюбки ділився досвідом. Мріяв розводити овець. Він не любив брехні, його називали правдолюбом. Пройшов дві революції — Помаранчеву та Гідності. Він хотів змінити Україну, бо надто палко її любив. Як і свою родину — дружину Наталію, яку завжди називав коханою, та донечок Аню й Настю. Він служив у 59-тій окремій мотопіхотній бригаді механіком-водієм евакуаційного відділення евакуаційного взводу ремонтної роти. Загинув 29 жовтня на території парку пошкодженої техніки ТПУ військової частини у Новоайдарі Луганської області в результаті вибуху. Йому було 42…»

Віталій Оніщук служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді

Після втрати батька дочка Анастасія почала писати вірші, більшість з яких присвячувала йому. Коли почалась повномасштабна війна, дівчина навчалась на ветеринара у Львові, але в одну мить вирішила, що пора змінити плани. Спочатку Настя була волонтеркою, а потім вирішила піти у ЗСУ.

Анастасія навчалась на ветеринара у Львові, але війна змусила її змінити плани

«Мені не бракує рішучості та непохитності з ворогом, — каже Настя. — Мене побратими навіть називають „45 кілограмів люті“, бо я тендітна, але сильна духом. Моя мрія нещодавно здійснилась, коли люди зрозуміли цінність незалежності та прокинулись від сну меншовартості та ілюзій братерства».

Нагадаємо, соліст гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя разом із музикантами колективу приєднався до захисників Києва, щоб уберегти рідне місто від путінських окупантів, а популярна телеведуча Леся Нікітюк придумала підступний спосіб помститися населенню країни-окупанта за сирени, що виють в Україні.

752

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter