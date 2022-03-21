Те, як ставиться хазяїн до домашнього улюбленця під час війни, багато що говорить про людину. Одні лишають напризволяще своїх тварин за зачиненими дверима або викидають їх на вулицю, інші — десятки кілометрів несуть песика чи кішечку в безпечне місце. Про це розповідає засновник проєкту «Український свідок» волонтер Віталій Дайнега.

Приміром, лікарка однієї з ветеринарних клінік столиці не може евакуюватись, оскільки під її опікою перебуває 12 собак. Кидати їх чи усипляти не хоче, тому й лишається під обстрілами.

Як зазначив ветеринар однієї з клінік, за два дні війни найпопулярніший запит з ветеринарних послуг — евтаназія.

«Це було якесь жахіття. Я втомився таких клієнтів відправляти слідом за російським кораблем, — каже ветеринар Павло Люлько. — Що в них у головах — взагалі не зрозуміло. Коли ти бачиш, як евакуюють вівчарку з Бучі, тягнучи її на собі 17 км, а тут дзвонять, бо не бажають в машину взяти тварину з собою — це все лише причини».

Тут та на фото нижче евакуація мешканців Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Фото з соцмереж

Також він додає, що в перші дні в підвалах з господарями та під час евакуації померло багато тварин, у яких на фоні стресу розвився набряк легень і люди не мали як їм допомогти через брак ліків.

«Нам вночі дзвонили люди й ридали, але ми змушені були казати, що нічим допомогти не можемо. І це було жахливо. У мене клієнтка змогла вивезти свою собаку в Італію, у якої загострилось хронічне захворювання. Італійські колеги не взяли грошей за лікування тварини», — розповідає Павло Люлько.

До слова, ветеринари в Польщі, Чехії, Італії безплатно допомагають вивезеним з України домашнім улюбленцям.

Від війни страждають не лише люди. Як зазначає Катя, директор притулку «Добрі Руки», з початку війни ситуація в притулках дуже змінилась, передовсім зменшилась кількість співробітників, багато з яких виїхали.

«Багато людей полишало своїх тварин. Люди намагались врятувати самих себе», — додає Катя.

Також Віталій Дайнега долучився до рятування кота та білки, які вже другий тиждень лишались запертими у квартирі. Щоб дістатись до тварин, люди на першому поверсі зняли решітку та через кватирку витягли білку та котика.

Тепер вони житимуть у притулку, поки не настане мирний час.

Співпрацюють тварини з військовими. Приміром, пес Воїн допомагає знаходити людей під завалами, він натренований на захист. Днями не лише допоміг знайти двох живих людей, а й витягнути їх у безпечне місце.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у Київському зоопарку тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів.

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