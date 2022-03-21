Хтось несе свою тварину 17 км, а хтось дзвонить ветеринарам і цікавиться евтаназією, — волонтер Віталій Дайнега
Те, як ставиться хазяїн до домашнього улюбленця під час війни, багато що говорить про людину. Одні лишають напризволяще своїх тварин за зачиненими дверима або викидають їх на вулицю, інші — десятки кілометрів несуть песика чи кішечку в безпечне місце. Про це розповідає засновник проєкту «Український свідок» волонтер Віталій Дайнега.
Приміром, лікарка однієї з ветеринарних клінік столиці не може евакуюватись, оскільки під її опікою перебуває 12 собак. Кидати їх чи усипляти не хоче, тому й лишається під обстрілами.
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Як зазначив ветеринар однієї з клінік, за два дні війни найпопулярніший запит з ветеринарних послуг — евтаназія.
«Це було якесь жахіття. Я втомився таких клієнтів відправляти слідом за російським кораблем, — каже ветеринар Павло Люлько. — Що в них у головах — взагалі не зрозуміло. Коли ти бачиш, як евакуюють вівчарку з Бучі, тягнучи її на собі 17 км, а тут дзвонять, бо не бажають в машину взяти тварину з собою — це все лише причини».
Також він додає, що в перші дні в підвалах з господарями та під час евакуації померло багато тварин, у яких на фоні стресу розвився набряк легень і люди не мали як їм допомогти через брак ліків.
«Нам вночі дзвонили люди й ридали, але ми змушені були казати, що нічим допомогти не можемо. І це було жахливо. У мене клієнтка змогла вивезти свою собаку в Італію, у якої загострилось хронічне захворювання. Італійські колеги не взяли грошей за лікування тварини», — розповідає Павло Люлько.
До слова, ветеринари в Польщі, Чехії, Італії безплатно допомагають вивезеним з України домашнім улюбленцям.
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Від війни страждають не лише люди. Як зазначає Катя, директор притулку «Добрі Руки», з початку війни ситуація в притулках дуже змінилась, передовсім зменшилась кількість співробітників, багато з яких виїхали.
«Багато людей полишало своїх тварин. Люди намагались врятувати самих себе», — додає Катя.
Також Віталій Дайнега долучився до рятування кота та білки, які вже другий тиждень лишались запертими у квартирі. Щоб дістатись до тварин, люди на першому поверсі зняли решітку та через кватирку витягли білку та котика.
Тепер вони житимуть у притулку, поки не настане мирний час.
Співпрацюють тварини з військовими. Приміром, пес Воїн допомагає знаходити людей під завалами, він натренований на захист. Днями не лише допоміг знайти двох живих людей, а й витягнути їх у безпечне місце.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у Київському зоопарку тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів.
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