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Суспільство та люди

Знайшли справжній дім: українські прикордонники створили на Луганщині «зоопарк» для тварин, що залишилися без господарів

13:37 28 березня 2022
Знайшли справжній будинок: українські прикордонники створили на Луганщині «зоопарк» для тварин, що залишилися без господарів

Українські прикордонники не лише захищають свою країну від ворога та допомагають евакуюватися співгромадянам, а й рятують братів наших менших, які опинилися в небезпеці через безперервні військові дії.

Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.

Так, у Луганській області після порятунку двох дітей і п'ятьох дорослих, «прикордонники» були змушені дати притулок у себе на заставі 20 кішок і собак, а ще… курей, що залишилися безхазяйними.

Імпровізований бойовий пташник

Ці тварини дуже натерпілися

Звичайно, бійці насамперед нагодували цей імпровізований зоопарк і «розселили» тварин.

Тварини вже обжилися поряд із військовими

«Всі собачки та коти тепер живуть з нами і заступають у наряд», — каже Павло.

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Справжній бойовий кіт

А ось одного кокер-спанієля після перемоги Павло забере із собою до Києва. Не зможе розлучитися — прикипів душею і дав йому прізвисько Мел.

Свого нового друга прикордонник уже не покине

Нагадаємо, відразу після російського вторгнення в Україну під загрозою знищення опинився приватний зоопарк, розташований у селі Демидів під Києвом. Резерви дизпалива там вичерпалися, а через бойові дії поблизу було пошкоджено газопровід і припинилася подача газу. До того ж, тваринам катастрофічно не вистачає кормів.

Фото МВС України

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