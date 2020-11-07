"Не смогла убедить не гнаться за мыщцами": София Стужук посвятила пост умершему мужу

Блогерша София Стужук в Instagram снова вспомнила своего умершего от коронавируса мужа.

Женщина пишет, что 7 ноября Дмитрию Стужуку исполнилось бы 35 лет. А три недели назад он умер от остановки сердца. По ее словам, Дмитрий беспечно относился к своему здоровью.

«Сколько моих сил стоило убедить не гнаться за этими огромными ненужными мышцами, но мне не удавалось», — пишет София, уточняя, что не только коронавирус привел к трагедии — с нагрузками не справилось сердце.



«После того, как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова — он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20%. На следующий день сердце остановилось совсем», — вспоминает женщина.

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Дмитрия Стужука похоронили его в его родном городе Прилуки. Были только близкие родственники.

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«Знаю, ты до своих 35 лет уже успел прожить прекрасную счастливую насыщенную жизнь. С тобой постоянно были люди, которые тебя любили и до последнего в тебя верили и тебя оберегали. Ты оставил троих прекрасных новых людей и стал моим самым большим учителем. Благодарю тебя за то, что оказался на моем пути и все эти годы сопровождал меня по жизни. Ты в моей памяти навсегда. И у деток я обязательно ее оставлю. Они будут знать, что их папа их оберегает», — добавила София.



Напомним, Софии Стужук пришлось объясняться со своими подписчиками, которые обвинили ее в «неправильной скорби» по мужу.

Фото Instagram/sofia_stuzhuk



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