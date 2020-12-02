«Я ставлю точку и начинаю жизнь с чистого листа»: София Стужук посвятила последний пост бывшему мужу

Блогерша София Стужук решила в последний раз написать о бывшем муже, который умер от коронавируса. Пост она разместила в своем Instagram.

«Мы очень сильно друг друга любили — это факт. Как умели. Вы знаете, это не было волшебной сказкой и красивой историей о принцессе и принце на белом коне. Это была, скорее, Санта Барбара с витиеватым сюжетом. С трагическим концом», — написала Стужук.

Она отметила, что их союз принес троих детей, но отношения с супругом завершились еще весной.

«Я отпустила все боли и обиды. Я переворачиваю лист этой жизни. Закрываю и отпускаю этот опыт», — подвела итог блогерша.

«На этом посте я ставлю точку в теме. И начинаю жизнь с чистого листа», — написала она.

Ранее сообщалось, что Стужук назвала одну из причин смерти мужа от коронавируса.

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