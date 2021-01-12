В Киеве эвакуатор едва не увез авто с ребенком в салоне, но вмешались прохожие

В столице эвакуатор попытался забрать на Позняках машину, в которой находился ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал **евый Киев.

Мать ребенка кричала водителю эвакуатора, но тот не реагировал на ее призывы.

Водитель освободил авто только после того, как окружающие начали угрожать ему насилием.

Ранее сообщалось, что в Новый год произошла настоящая «охота» на автомобили киевлян — сразу шесть эвакуаторов приехали на Владимирский спуск и начали забирать находящиеся здесь автомобили, нарушившие правила парковки.

Напоминаем, в Киеве эвакуатор увез необычное транспортное средство, которое напоминает карету. «ФАКТЫ» сообщали и о том, что эвакуатор увез находившуюся в идеальном состоянии машину киевлянки, в результате она получила назад разбитый автомобиль.

Фото: скриншот видео

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