Воспитательный момент едва не закончился трагедией: в школе под Киевом разгорелся скандал

В Ирпене под Киевом произошло ЧП в школе № 12 — там учитель физкультуры попросил учеников старших классов наказать пятиклассника, а те, начав его раскачивать, ударили головой об пол.

Момент был зафиксирован на видео, который выложил в сеть депутат Ирпенского горсовета Тимур Нагалевский.

По словам депутата, инцидент произошел 18 февраля. Якобы учитель решил наказать ребенка за то, что он выключил свет в спортзале.

Сейчас на время служебного расследования педагог отстранен от занятий, а пострадавший пятиклассник продолжает обучение.

Напомним, ранее в Запорожье ребенок внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала, и через день скончался в реанимации, не приходя в сознание.

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