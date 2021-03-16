Между детьми ничего «такого» не было: мать 8-летней блогерши прокомментировала скандал

Дарья, мама 8-летней блогерши Миланы, которая иммитирует в Instagram любовь с 13- мальчиком, в комментарии сайту «Сегодня» сообщила, что ничего незаконного ни она, ни ее дочь не совершали.

Женщина считает, что скандал раздули недоброжелатели. А она намерена обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию.

Она также отметила, что уже давала показания полиции в Ирпене. И дальше будет отстаивать свою позицию.

По словам Дарьи, ее дочь активно занимается блогерством. «Она — блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес», — говорит Дарья.

Женщина также уточнила, что информация о том, что ее дочь, якобы, живет вместе с 13-летним мальчиком отдельно от родителей, не соответствует действительности.

«Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали», — рассказала Дарья.

Мать также добавила, что не хочет травмировать Милану скандальной информацией, которая публикуется в соцсетях.

Дарья якобы сообщила изданию, что будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Сама 8-летняя Милана тоже высказалась об отношениях с 13-летним блогером Пашей. Дети познакомились семь месяцев назад, передает «РБК-Украина».

По словам девочки, они хотели таким образом привлечь к себе внимание подписчиков, но потом и поняли, что привязались друг к другу. Так и завязались их отношения.

Напомним, дети публиковали в сети фото и видео, на которых они вместе обнимаются, целуются и даже спят в одной постели. Это вызвало большой резонанс в сети.

Правоохранители открыли уголовное производство о «распространение порнографии» из-за публикаций в соцсетях фотографий юных блогеров.

Фото woman.ru/

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