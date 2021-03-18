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Общество и люди

Недетский скандал: аккаунты 8-летней блогерши и ее 13-летнего «возлюбленного» заблокированы

17:35 18 марта 2021
Милана и Паша

Молодежная соцсеть LIKEE заблокировала аккаунты юных блогеров Паши Пая и Миланы Маханец. Об этом в Facebook сообщил Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба со ссылкой на информацию от официального представителя сети.

«Считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние», — прокомментировал эту информацию Кулеба.

Отметим, что накануне к нему обратилась главная героиня скандала — 8-летняя Милана.

«Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?», — написала она в личном сообщении омбудсмену.

Как он отрегировал на призыв, не известно.

Тем не менее большинство прочитавших новость о блокировании аккаунта поддержали это.

Хотя нашлись у юных «возлюбленных» и защитники, по мнению которых, дети ни в чем «таком» не провинились.

Тем временем полиция открыла уголовное производство из-за романа 8-летней девочки и 13-летнего блогера и вызывала их родителей для объяснений. В ответ мать девочки решила сама обратиться в киберполицию с жалобой не хейтеров.

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