27.17 / 27.35 32.01 / 32.34
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

13:33 14 липня 2021
Медуза

У мережу виклали нове відео з Кирилівки, де узбережжя буквально всіяне медузами — на їхню навалу туристи почали скаржитися чи не з початку нинішнього сезону.

Вражаючі кадри виклали в Instagram «Подслушано в Мелитополе». Автор відео стоїть на березі, знімаючи медуз, які, як желе, лежать біля його ніг, а також «йдуть за обрій».

«Поїхали у Кирилівку, казали вони. Буде весело, казали вони», — йдеться у коментарі.

У Скадовську, де раніше було мало медуз, їхня кількість суттєво збільшилася — великі екземпляри трапляються не тільки у берега, але і далеко у море.

На деяких пляжах медуз збирають «чистильники» з візками. А деякі вигадливі туристи, щоб не обпектися, заходять у воду у піжамах.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

603

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.