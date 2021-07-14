Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

У мережу виклали нове відео з Кирилівки, де узбережжя буквально всіяне медузами — на їхню навалу туристи почали скаржитися чи не з початку нинішнього сезону.

Вражаючі кадри виклали в Instagram «Подслушано в Мелитополе». Автор відео стоїть на березі, знімаючи медуз, які, як желе, лежать біля його ніг, а також «йдуть за обрій».

«Поїхали у Кирилівку, казали вони. Буде весело, казали вони», — йдеться у коментарі.

У Скадовську, де раніше було мало медуз, їхня кількість суттєво збільшилася — великі екземпляри трапляються не тільки у берега, але і далеко у море.

На деяких пляжах медуз збирають «чистильники» з візками. А деякі вигадливі туристи, щоб не обпектися, заходять у воду у піжамах.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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