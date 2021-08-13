Куди піти в Києві в День незалежності: опублікована програма святкових заходів

На честь 30-ї річниці Незалежності України, на яку будуть відпочивати чотири дні поспіль, в столиці заплановано багато святкових заходів. Про це повідомляє сайт КМДА.

У Києві пройдуть масштабні фестивалі, урочисті концерти, спортивні турніри, велопробіги, виставки та інтерактивні заходи, масовий заплив, культурно-освітній марафон. Всього до Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України заплановано 67 різнопланових заходів.

На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться урочистий концерт і парад військ, а на Трухановому острові — артилерійський салют.

З повною програмою заходів до Дня Незалежності України можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через підготовку військового параду деяких киян чекає скорочення робочого часу.

Фото: Вікіпедія

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