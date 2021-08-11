Довгі вихідні у серпні: коли та скільки відпочиватимуть українці

На День Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні, а всього в серпні — 10 вихідних днів.

У 2021 року День Незалежності випадає на вівторок, тому понеділок, 23 серпня також стане вихідним. Відпрацювати його доведеться в суботу, 28 серпня. В результаті виходить, що українці будуть відпочивати відразу чотири дні поспіль. Останній вихідним в серпні стане неділя, 29 серпня.

Нагадаємо, в серпні у православних багато важливих свят — «ФАКТИ» пропонують ознайомитися з їх календарем.

Раніше повідомлялося, що киянам скоротять робочий час у зв'язку з репетиціями військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, які відбудуться 7, 19 і 21 серпня. У ці дні деякі співробітники будуть працювати тільки до 13:00.

Фото Сергея ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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