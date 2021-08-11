26.73 / 26.93 31.25 / 31.60
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Довгі вихідні у серпні: коли та скільки відпочиватимуть українці

14:31 11 серпня 2021
Відпочинок

На День Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні, а всього в серпні — 10 вихідних днів.

У 2021 року День Незалежності випадає на вівторок, тому понеділок, 23 серпня також стане вихідним. Відпрацювати його доведеться в суботу, 28 серпня. В результаті виходить, що українці будуть відпочивати відразу чотири дні поспіль. Останній вихідним в серпні стане неділя, 29 серпня.

Нагадаємо, в серпні у православних багато важливих свят — «ФАКТИ» пропонують ознайомитися з їх календарем.

Раніше повідомлялося, що киянам скоротять робочий час у зв'язку з репетиціями військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, які відбудуться 7, 19 і 21 серпня. У ці дні деякі співробітники будуть працювати тільки до 13:00.

Фото Сергея ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

газ

Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

кирилівка

«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

Саша Зарицька

Перший скандал на «Танцях з зірками»: Зарицька несподівано змінила партнера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.