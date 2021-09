Не лише влітку: названі кращі варіанти відпочинку у вересні та жовтні

Початок вересня в Україні не радував теплом, проте похолодання не є причиною відкладати відпустку, заплановану на оксамитовий сезон — адже відпочивати можна не тільки на морі. Та й морський відпочинок доступний, правда, здебільшого за кордоном.

Як пише УНІАН, до жовтня відпочивати на море добре в Туреччині (+27 ° C), Греції (+24 ° C), Іспанії (+ 22 + 24 ° C), Єгипті (+ 30 + 33 ° C), ОАЕ (+ 34 + 36 ° C). У Хорватії у вересні — до +22 ° C.

Тим, хто не збирається за кордон, може провести відпустку у Карпатах, де можна відправитися в похід у гори або ж за грибами та ягодами в ліс. Та й практично в кожній області є дуже затишні місця для відпочинку.

Популярними місцями у туристів називають Кам'янець-Подільський з його прекрасною архітектурою, Софіївський парк в Умані, заповідники — острів Хортиця і Асканія-Нова…

Туристів, які віддають перевагу зимовому відпочинку і не хочуть чекати снігу, може зацікавити відпочинок на європейських гірськолижних курортах. Правда, коштуватиме він чимало.

Так, восени працюють курорти Червиния (Італія), Церматт (Швейцарія), Хинтертукс (Австрія), Галлхепігген (Норвегія), Рука і Куусамо (Фінляндія) і Тінь (Франція).

Про те, скільки коштує відпочинок на морі на українських курортах, а також в Туреччині, Греції та на Кіпрі, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter