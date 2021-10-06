Не можна вживати спиртне та робити генеральне прибирання: народні традиції та заборони на день Іраїди

У середу, 6 жовтня, відзначаються такі події: Всесвітній день охорони місць проживання, День божевільного Капелюшника (з книги «Пригоди Аліси у країні чудес») та День помічника лікаря (самі лікарі відзначали своє професійне свято у перший понеділок жовтня, 4-го).

Також цього дня шанують пам'ять Іоанна Хрестителя — того, хто передбачив появу Месії, а пізніше хрестив його у водах Йордану. Згідно священного писання, у цей день відбулося зачаття Іоана Предтечі. 6 жовтня вшановують пам'ять й святої мучениці Іраїду. Переказ свідчить, що Іраїда (Раїса) Олександрійська побачила корабель з людьми, яких переслідували за віру. Вони були закуті за те, що проповідували християнство. Вона приєдналася до них, її теж закували. Коли корабель прибув до єгипетського міста Антиполя, Іраїду зарубали мечем.

З цього ж дня наші предки починали топити пічі та продовжували готуватися до зими.

За народними повір'ями, 6 жовтня забороняється веселитися, влаштовувати гулянки та вживати спиртне, а також скаржитися і згадувати біди й помилки. Той, хто зробить це, ніколи не позбудеться проблем. А ось якщо зберігати мовчання і сподіватися на краще, то можна дочекатися щастя.

Також слід забути і про домашню роботу: не можна робити в домі нічого, навіть генеральне прибирання. Рано вранці краще піти до церкви, а потім — у гості до друзів. Фізична праця теж під суворим табу. Крім того, сьогодні не можна перераховувати свої проблеми, адже скільки налічите, стільки й нових отримаєте.

Шостий день жовтня радять провести у пості, не вживати м'ясо, рибу і молочні продукти. Під час народного свята Іраїди наші предки проводили обряди для залучення удачі, а також ворожили на вирішення проблем з грошима. Крім того, намагаються утеплити житло і підготувати дрова, щоб протопити будинок. З давніх-давен в цю добу пращури намагалися заговорити пічне вугілля, якого мало б вистачититачити на весь холодний час, і жар від якого був би більшим. У священну дату забороняється нецензурно виражатися, ображатися і конфліктувати.

Існують і народні прикмети на день Іраїди:

Журавлі полетіли на південь — осінь закінчується і зима наближається.

Якщо у лісі мало грибів, то чекай холодної зими.

Якщо кішка сидить біля вікна і вмивається лівою лапою — зима буде холодною, з хуртовинами.

Якщо у цей день вранці встав туман, а вночі були заморозки, то наступного року буде хороший врожай зернових.

Півень співає вночі — до негоди, стоїть на одній нозі — до швидких холодів.

Курка махає хвостом і качки хлюпаються у воді — до дощу.

Туманний день обіцяє врожайний рік, а хороший «врожай» бур'яну — сніжну зиму.

Ті, кого переслідують невдачі, у цей день зверталися до ворожіння. Для цього брали два глечики і йшли до місця, де дві річки зливаються в одну. Набирали їх до сповна водою і відправлялися у бік дому. Якщо води було у правому глечику більше, то незабаром все владнається, якщо у лівому, то варто ще перечекати.

Сьогодні, 6 жовтня, День Ангела відзначають Андрій, Антонін, Іван, Іраїда, Микола і Петро.

Нагадаємо, що у жовтні християни східного обряду відзначатимуть декілька важливих свят, у тому числі й Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня.

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