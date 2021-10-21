Свято 21 жовтня: що категорично заборонено робити на Трифона і Пелагею

У четвер, 21 жовтня, в світі святкують Міжнародний день кредитних спілок. А православна церква вшановує пам'ять святих Трифона і Пелагії.

Трифон був відомий тим, що присвятив себе чернецтву, і коли був близький до смерті, до нього з'явився святитель Микола в супроводі ангела — вони зцілили святого і нагородили його даром чудотворення.

Свята Пелагія вирізнялася незвичайною красою і до прийняття християнства вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею, поки одного разу єпископ Нонн, вражений її безсоромністю, не став всю ніч молитися про спасіння її душі. А наступного ранку невідома сила привела Пелагію в храм.

Наші предки вважали, що наближення зими в цей день ставало все більш відчутним і з цього приводу говорили: «З Трифона-Пелагеї все холодніше». Господині в цей день діставали зимовий одяг і дивилися, чи не вимагають вони термінового лагодження: «Трифон шубу лагодить, Пелагея рукавиці шиє».

Що можна робити сьогодні

Традиційно в цей день займалися ремонтом, пошиттям і покупкою зимового одягу, готуючись таким чином до наступаючої зими. Селяни в цей день, поки вода кіркою льоду не покрилася, на дно водойм опускали на зберігання щільно закупорені бочки з засоленими огірками. Справа в тому, що під льодом температура води завжди стабільна і не опускається нижче + 4 ° C. Такі умови є ідеальними для зберігання солінь. Навесні бочки діставали з води і на столах з'являлися надзвичайно смачні солоні огірки.

Прикмети дня За народними прикметами, якщо 21 жовтня голуб почав ховати ніжку в пір'я, чекай похолодання. Якщо береза не всі листя скинула, то сніг прийде пізно. Місяць в колах видніється цієї ночі — чекай туману і біди. Якщо зірки яскраво сяють, погода буде хороша, а якщо тьмяно — чекай негоди. Якщо місяць в колах, то літо посушливим буде. Хмари низько пливуть — до морозу. Мишки норки з південного боку роблять — до суворої зими. Якщо скотина до вечора поводиться неспокійно, чекай негоди. Ліс посірів — до морозу. Біля сонця туманне коло з'явилося — до ясної і сухої погоди. Дятел дерево знизу довбає і вгору піднімає — до суворої і сніжної зими.

Що заборонено робити на день Трифона і Пелагеї

21 жовтня в народі пов'язували з традиціями і заборонами, яких наші предки намагалися дотримуватися для того, щоб уберегти достаток і щастя і уникнути бід. Так, в цей день забороняється розмовляти по дрібницях, особливо не рекомендується розмовляти з незнайомими людьми і пліткувати з родичами. Забороняється лихословити, ображати когось, конфліктувати, негативно мислити і лінуватися.

Ще в цей день наші пращури ніколи не рубали старі дерева, особливо ті, які скриплять і потріскують на вітрі. А у сосен і ялин в цей день навіть гілки ламати заборонено. В Україні вірили, що в таких деревах живуть душі людей, які померли не своєю смертю, і тих, хто наклав на себе руки.

Також не можна 21 жовтня одягати теплі речі, не привівши їх до ладу, інакше до весни вас будуть переслідувати проблеми.

Ще одна заборона — в цей день не можна байдикувати, щоб не спровокувати біди і нещастя.

День ангела 21 жовтня святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія і Тетяна.

Нагадаємо, в листопаді є дев'ять важливих дат для православних, включаючи початок Різдвяного посту.

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