Димитрієвська батьківська субота: що не можна робити і які молитви читати вдома та в церкві

Православні віряни 6 листопада 2021 року шануватимуть своїх покійних родичів у день Димитрівської батьківської суботи. Ця субота перед днем пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського.

У Батьківську суботу православні віряни ходять на спеціальні служби та літургії у храмі, звершують милостиню, покладаючи на спеціальний столик принесені з собою продукти харчування, моляться за упокій душ родичів і рідних, просять про прощення їхніх гріхів і ставлять свічки. Вважається, що ці дії будуть зараховані покійному на небесах і допоможуть його душі знайти спокій і, можливо, переродитися в нове чисте життя.

Однак важливо пам'ятати, що звертатися до Бога у молитві варто лише зі світлими помислами та чистим серцем. Не можна згадувати померлих у злі і пригадувати їхні минулі гріхи, оскільки ви ризикуєте потривожити покійну душу.

Так, у Дмитрівську батьківську суботу православні віряни просять про упокій та прощення душ родичів через кілька молитов.

Загальна молитва:

Упокій, Господи, душі померлих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена їх), і всіх православних християн, і прости їм усі гріхи вільні та мимовільні, і даруй їм Царство Небесне.

Молитва про померлих батьків:

Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише Ти здатний втішити душі наші скорботні. Прошу, відпусти всі гріхи того, хто пішов, і подаруй йому життя в радості та щастя на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я) з вірою та надією на втіху. Не залиши мене одного в смутку скорботному, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю твоє ім'я, Господь наш! Бо ти наш Отець, і тільки ти знаєш, коли проб'є останню годину нашу на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Та здобудемо ми вічність поряд з тобою. На віки вічні. Амінь.

Традиційно у Димитровську суботу згадують про померлих, але не прибирають їхні могили — це робиться перед днем поминального дня. Цього дня не рекомендується влаштовувати галасливі вечірки та урочисті заходи. Втім, сумувати цього дня також не радять. Приходячи на цвинтар, не слід розпивати алкогольні напої та залишати їх на могилах.

Як писали «ФАКТИ», у листопаді є ще кілька важливих церковних свят. Так, 21 листопада — Собор Архистратига Михаїла (Михайлів день), а 27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, за яким почнеться Різдвяний піст, який ще називають Пилиповим постом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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