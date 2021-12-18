Привітання з днем ангела для Миколи: найкращі вірші, побажання та листівки
19 грудня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих — Миколи Угодника, або ж Миколи Чудотворця. Адже саме йому приписують численні дива, які чинить сила молитви.
Іменин у Миколи протягом року багато — 6 січня, 16, 17 лютого, 11, 13, 15, 22 березня, 3, 7, 22, 29, 30 травня, 9, 11 серпня, 5, 6, 8, жовтня, 10, 13, 25 листопада, і нарешті 12, 19 та і 29 грудня. Іменини визначають, враховуючи день народження людини — зазвичай день вашого святого покровителя святкується раніше, ніж ваше народження.
Ім'я Микола (давньогрецьке Ніколаос) перекладають як «переможець народів», тому воно наділяє свого власника врівноваженістю, працьовитістю, міцністю і здатністю протистояти хворобам.
Важається, що він здатен опанувати будь-якою професією і зазвичай непогано заробляє, проте на керівній посаді він може проявляти авторитаризм і навіть деспотизм, тому підлеглі його побоюються.
В сім'ї Микола зазвичай домовитий, не гребує допомагати дружині на кухні і дуже любить дітей.
Пропонуємо вам розповісти про всі ці гарні риси, вітаючи рідних і близьких Микол з Днем Ангела.
***
Тобі, Миколо, переможець народів,
Ми щиро шлем свої привітання,
Нехай дарує тобі і доля, і природа
Скарби життя і таємниці кохання.
***
З Днем Ангела, Миколо!
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Не забудьте привітати зі святом й тих, хто цього дня чекає на диво.
***
Здоровими щоб всі були,
Від Миколая подарунки знайшли.
Кому різочку, кому презент, —
Це найчарівніший святковий момент.
Хай в цей день панує свято,
Поруч рідних буде багато.
Не сумуйте й не сваріться,
З ворогами помиріться.
***
Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.
Нагадаємо, «ФАКТИ» порадили, як варто привітати зі святом найменших, і коли з'явилася ця традиція.37
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