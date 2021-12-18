День Святого Миколая: як привітати дітей та близьких зі святом

Вже завтра українці святкуватимуть День Святого Миколая — з певного часу цей святий став для наших діточок чимось на зразок улюбленого раніше Діда Мороза, тому з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою.

До речі, звичай дарувати подарунки на день святого Миколая прийшов до нас із Німеччини, де у X столітті учні церковно-парафіяльної школи, що працювала при Кельнському соборі, отримали на свято солодощі у мішечках. Щоправда, це сталося 6 грудня, коли католики відзначають день святого Миколая.

В Україні ж на Миколая традиційно пекли солодкі пряники «миколайчики» (у формі зірки, серця, місяця тощо), які потім дарували всім дітям. Втім, неслухняна дитина цілком може знайти там і різку з натяком на покарання, що їй загрожує.

У європейських країнах про таке ніхто не замислюється, адже там подарунки кладуть у шкарпетки, що висять над каміном. У нас же діти зазвичай знаходять сюрпризи під подушкою (якщо коробка з подарунком громіздка, її можна покласти під ялинку, або ж поруч з ліжечком дитини).

Що ж прийнято дарувати дітям на святого Миколая, крім солодощів?

Безпрограшним варіантом, звичайно, залишається захоплююча книга (заодно так підвищується інтерес до читання), барвисті пазли, конструктори, настільні ігри (підійдуть і хлопчикам, і дівчаткам), набори для рукоділля (вишивки, бісероплетіння, вишивання стрічками тощо), або ж прикраси (кулончик з першою літерою імені, годинник, набір шпильок для волосся), косметика для підлітка.

А ще за холодної погоди всім сподобаються теплі домашні капці, піжама або й барвиста чашка для гарячого какао чи шоколаду.

Нагадаємо, «ФАКТИ» докладно розповідали про всі народні традиції святкування і Дня Святого Миколая, і Дня пам'яті преподобного Сави, батька зимового Миколая (відзначається 18 грудня).

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