Без смаженого, випічки та «помічників»: як правильно вийти з Різдвяного посту

З різдвяного посту, який розпочався 28 листопада 2021 року та закінчиться 6 січня 2022 року, слід виходити правильно, щоб не нашкодити здоров'ю.

Люди, які дотримуються строгих правил, протягом усього цього часу не вживають м'ясо, яйця та молочні продукти, зрідка дозволяючи собі рибу та страви з олією. Так що у перші кілька днів після посту на обід можна з'їсти шматочок відвареної курятини або іншого нежирного м'яса, наприклад яловичого язику, пише «Сегодня».

З молочних продуктів краще віддати перевагу нежирному молоку або йогурту. Свіжою випічкою краще не зловживати — ліпше з'їсти вчорашній хліб із вершковим маслом та сиром. Вживання яєць, що були під довгою забороною, теж слід обмежити — не більше 1−2 штук за один раз. Причому, яйця не повинні бути смаженими — краще звареними круто або некруто. Відразу після посту не варто випивати більше 100−200 г вина.

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Через три-чотири дні до раціону можна вводити нежирні м'ясні страви — парові котлети, варену курячу грудинку. Швидкі вуглеводи, наприклад білий хліб у поєднанні з відвареною картоплею та м'ясом, допоможуть організму засвоїти тваринний білок. Від копчень і солоностей слід деякий час відмовлятися.

А за тиждень вже можна переходити на звичний раціон. Людям, у яких є проблеми з ШКТ, потрібно поберегти підшлункову, печінку та кишківник, які відвикли від рясного вживання білку та тваринних жирів. Можуть виникати коліт, холецестит, або навіть загострення виразки шлунку.

У перші дні краще віддавати перевагу вареній картоплі, тушкованим овочам, рису. Порції мають бути невеликими, щоб організм не відчув себе гірше.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній заявляв, що ПЦУ розглядає можливість послаблення чи скасування суворих обмежень у їжі на Новий рік — 31 грудня та 1 січня.

Фото з Pixabay

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