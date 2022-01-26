День Ніни: чому не можна ігнорувати свійську тварину і що категорично заборонено 27 січня

Бурхливий січень, наповнений різдвяними та хрещенськими святами, добігає кінця. Тим не менш, нам сьогодні теж є що відсвяткувати і когось згадати.

Сьогодні, 27 січня, православна церква вшановує пам'ять Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. У народі цей день ще назвали «Нінін День» або «Ніна — обряди худоби».

Історія свята

Свою назву день отримав від церковної дати вшанування Рівноапостольної Ніни, яка стала апостолкою християнства в Грузії у 4 столітті.

Ніна жила у IV столітті у Єрусалимі. Вона була племінницею патріарха Ювеналія, любила Ісуса Христа і сумувала, коли люди противилися християнській вірі.

У підлітковому віці дівчині з'явилося бачення, в якому Пресвята Богородиця наставила її просвіщати грузинський народ про християнство. За переказами, для цього Діва Марія вручила Ніні хрест із виноградних лоз.

Коли під час Діоклетіанівських гонінь Ніна втекла до Грузії (тоді — Іверія), вона почала надавати допомогу всім, хто до неї звертався. Слава про неї поширювалась з величезною швидкістю, а її чудеса допомогли багатьом увірувати в Бога. Але найголовнішим аргументом стало те, що своїми молитвами до Бога свята Ніна зцілила грузинську царицю Нану, після чого та прийняла Ісуса Христа. Після цього Ніні вдалося схилити до віри і царя Грузії Мероя, а потім і весь його двір.

Коли ж в Іверії був побудований храм, решта жителів країни прийняла християнство.

Що потрібно робити в Нініний день

Цей день також називатиметься «Нина — обряди худоби». Так він названий тому, що саме 27 січня селяни починали особливу турботу про домашню худобу, готуючи її до весни та майбутнього отелення — появи телят.

Господарі прибирали в хлівах, виносили гній, а підлогу вистилали соломою. До худоби зверталися лагідно, пригощали її свіжим хлібом, яблуками та овочами. У народі говорили: «На святу Ніну порадуй худобу» .

Крім того, цей день вважався «трудовим», тому селяни активно займалися господарськими роботами. Особливо віталася колка та заготівля дрів.

Чого не можна робити в Нініний день

Не можна сидіти без діла та довго спати.

Великим гріхом вважається ігнорування свійських тварин.

Не можна кричати на худобу та бити її.

Погода та прикмети на 27 січня

Якщо у цей день погода буде поганою, то весна буде теплою.

Якщо 27 січня небо затягло білі хмари, то морози протримаються ще довго.

Якщо місяць не має яскравого насиченого кольору — до снігу.

Якщо навколо місяця видно серпанок, то незабаром закрутить хуртовина.

Якщо на Ніну зірки яскраво почали мерехтіти, то мороз міцнішає.

Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо на Ніну почався сніг і раніше звичайного закукарекали півні — чекай на потепління.

Якщо у сні у цей день помітили корову або бика червоного або чорного кольору, то в будинок постукає смерть.

Якщо на Ніну траплялася пожежа, то вважалося, що крапля молока, бризнута у вогонь, його загасить.

Якщо ж людина в цей день отримувала опіки або занедужала, то, за повір'ям, коров'яче молоко могло її вилікувати.

Знахарі цього дня зробили заговори на успіх у торгівлі, а також лікували хвороби очей.

А ще вважається, що люди, народжені 27 січня, мають дар лікування та цілительства.

Нагадаємо, що в лютому на нас чекає десять великих церковних свят, у тому числі і Стрітення Господнє.

Фото з Wikipedia

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