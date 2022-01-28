«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«Як дитину змусити все те їсти без солі й цукру?»

«Не меню, а пародія, причому настояща! Будете казати, сіль шкідлива. А на мою думку, оті всі спеції шкідливі й користі не приносять!» «Повна параша. Не знаю, як де, а в нашій школі навіть хліба немає. І просто відварений рис». «Я в себе не запхну нічого без цукру й солі, а як дитину заставити усе те їсти? Усе повинно бути в розумних рамках. А то клали в чай три ложки цукру, а тепер зовсім без нього. Потрібно, щоб не тільки корисно було, а й смачно». «Моя не їсть… Воно, може, й корисне, але ж повинне бути ще й смачним». «Один вигляд тієї, так би мовити, їжі, викликає огиду. Сам Клопотенко їв би таке?»

«А мої діти, навпаки, кажуть, що все смачніше — запіканки, тефтелі… І чай, каже, нормальний, бо раніше був надто солодкий». «Донечка у другому класі, їй усе подобається. Все залежить від кухаря та подачі». «Смачна їжа. Я працюю в садочку, то прекрасно всі їдять. Супер!». «Синові все подобається. Звісно, сосиски він їв з більшим задоволенням, але яка від них користь?» «Все ок. Старша їсть, менший щось їсть, а щось ні. Але так і вдома. Зате можу подякувати, що мої діти навчились їсти салати, бо до цього ніяк їх не можна було змусити». «Нормальна їжа. Які ж ви всі стали гурманами! Вам що, омари чи устриці подавати? Аж нудить від таких писульок!!!»

Це лише маленька частинка думок батьків полтавських школярів, які вони викладають на форумах, обговорюючи запровадження Міністерством охорони здоров’я нової системи харчування у школах та дитсадках, розробником якої став відомий кулінар Євген Клопотенко. Власне, категоричних думок дві: за харчування по-новому та проти. Є ще третя, яка захищає автора. Вона звучить приблизно так: «Все упирається у кухарів, які не вміють готувати, і обладнання кухонь», «При чому тут кухарі? Що їм дали, з того вони й готують».

Сам Євген Клопотенко відреагував на неоднозначне сприйняття суспільством нововведень, зазначивши, що повне впровадження і результати реформи шкільного та дошкільного харчування українці відчують за кілька років. За цей час система має перезапустися. «Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам», — зазначає Клопотенко.

«Ідея реформи така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, своїм дітям, а далі внукам», — каже Євген Клопотенко (фото instagram.com/klopotenko/)

У меню, запровадженому з 1 січня, немає традиційних сосисок, ковбас, кондитерських виробів, консервів, соків з додаванням цукру. Сіль, цукор і хліб зведені до мінімуму. При цьому з’явилося більше овочів, свіжого м’яса, морської риби, молочних продуктів. Хоча не всі школи змогли сформувати меню згідно з новими вимогами. Для частини завдання виявилося складним через те, що не проведені тендери на закупівлю необхідних продуктів.

Загалом у розробленому меню 160 страв, щоб вони не повторювалися протягом місяця. У ньому є чимало незвичних для громадського харчування назв: шпундра, лобіо, мінестроне, фішболи, верещака, гамула… Та, відкривши Інтернет, з’ясовуємо, що для приготування кавказького лобіо потрібні квасоля й спеції, фішболи — це рибні котлети, верещака — старовинна українська страва, запечені свинячі ребра, мінестроне — звичайний овочевий суп, гамула, також український смаколик, — десерт з яблуками, а шпундра — то наше м'ясо з буряками… Тобто, можна сказати, знайомі всім продукти отримали нову упаковку.

До речі, Євген Клопотенко суттєво спростив роботу шкільних кухарів, додавши до кожного рецепта покрокові інструкції та технологічні карти, себто рекомендації щодо дотримання вимог приготування страв на кожному етапі. Шкільним працівникам лишається лише скласти взірцеве сезонне меню на чотири тижні та щоденне меню-розклад.

М’ясо — лише курятина, морська риба — тільки хек

— У нашої кухарки та її помічниці спочатку не виходило швидко ліпити нагетси, — розповідає заступниця директора Опішнянського опороного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Полтавського району Тетяна Педченко. — Щоб їх приготувати, куряче філе треба подрібнити, замаринувати у спеціях, а потім запанірувати в борошні, умочити в кляр, посипати сухарями й запекти в духовці. Чомусь у наших працівниць вони розпадалися, не виходили прямокутними, і їм доводилось витрачати на їхнє приготування багато часу. Але процес уже освоїли, й нагетси з кетчупом — улюблена страва учнів, які харчуються у шкільній їдальні.

На «ура» йдуть і макарони з м’ясним італійським соусом болоньєзе. Макарони, щоправда, звичайні, не з твердих сортів пшениці, та головне у страві — соус, який додає страві особливого смаку. Старшокласники беруть одразу по дві порції.

Школярі в Опішні із задоволенням їдять також кускус (тобто пшеничну кашу) й рибні стіки (кусочки хека у клярі). Спочатку, зізнаються, їх інтригували назви, а, скуштувавши по-новому приготовлені страви, уподобали їхній смак. Хоча від звичайної картоплі також не відмовляються — вона у фаворі замовлень (її дозволяється зараз готувати не більше двох разів на тиждень). Розмітають і салати: з капусти, буряка, моркви, які вирощують на шкільному городі.

У меню, запровадженому з 1 січня, немає традиційних сосисок, ковбас, кондитерських виробів, консервів, соків з додаванням цукру (фото — з батьківських форумів)

— Це все здорова, якісна й достатньо поживна їжа, — додає відповідальний за планування та організацію харчування директор школи Юрій Дахно. — Перед нами стоїть завдання забезпечити збалансоване харчування, щоб у дітей не було проблем зі здоров’ям і вироблялася культура здорового харчування. Поки що учні мало замовляють перших страв, хоча у нас вони дуже смачні: і борщ полтавський, і гороховий суп, і сочевичний, і морквяний… Їх готуємо через день. У школі уже давно запроваджено попередні замовлення, щоб не було залишків.

Зі столів прибрали хліб, цукор і сіль. Норми споживання хліба зменшили. Учні 1−4 класів отримують його по тридцять грамів, старші — по 50. Діти із задоволенням п’ють узвар із сухофруктів без цукру. Какао й чай без цукру відставляють, але кухарки їх потроху підсолоджують.

До речі, сам автор нового меню наголошує, що повністю відмовлятися від солі та цукру некоректно, їх треба лише зменшити у 2−2,5 раза — до 7,5 грама на один прийом їжі. Сіль можна використовувати лише йодовану та для приготування їжі. Для дітей середньої школи норма солі на одну порцію становить 1−1,5 грама, залежно від віку. До речі, малосолоним стравам можуть додати смаку саме натуральні спеції, підібрані в правильних пропорціях, що зараз вітається.

Сказати чесно, ми сподівалися побачити в опішнянській школі шпундру, яка входить до меню Клопотенка і яку обов’язково готують на гастрофестивалях, що часто відбуваються у селищі. Шпундра — це старовинна українська страва, яка згадується у знаменитій «Енеїді» Івана Котляревського — готується на основі м’яса та буряків. Місцева етнографиня Олена Щербань осучаснила рецепт завдяки карамелізації овочів: при тушкуванні вона кладе до них кілька ложок сливового повидла, що надає страві особливого вишуканого смаку.

Директор запевнив, що шкільне меню з часом буде урізноманітнюватися і звична для опішнян шпундра у ньому також займе чільне місце. Лишається сподіватися, що після проведеного тендеру знайдеться надійний постачальник м’яса, бо наразі м'ясо представлене лише курятиною. Так, згідно з нормами нового меню, її дозволяється готувати щодня, але тими ж нормами передбачені й 100 грамів свинини на учня тричі на тиждень. А з морської риби у тарілках опішнянських школярів лише хек.

Ціна шкільних обідів в Опішні демократична — 22 гривні.

Загалом у розробленому меню 160 страв, щоб вони не повторювалися протягом місяця (фото — з батьківських форумів)

Шкільних кухарів не змушують готувати страви винятково за рецептами Клопотенка

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, шкільних кухарів не змушують готувати страви винятково за рецептами Євгена Клопотенка. Кожна школа може сама розробляти свої технологічні картки, залежно від харчових звичок того чи іншого регіону.

На жаль, далеко не в кожній родині дотримуються здорового способу харчування, і саме такі родини зазвичай невдоволені нововведеннями. Було б добре, щоб батьки також звертали увагу на те, що вони самі їдять і що пропонують дітям.

Судячи з викладеної в Інтернеті інформації, у Полтаві найбільше задоволені змінами у системі харчування учні та батьки шкіл №№ 7, 19, 38, де традиційно готували смачно.

За інформацією пресслужби Полтавської облдержадміністрації, смаку та користі їжі незабаром додасть закуплена за кошти обласного бюджету сучасна техніка для харчоблоків. Зокрема, пароконвектомати, пекарські й жарочні шафи, електроплити, морозильні скрині. Їх закуплено понад 200 одиниць. Значна частина техніки вже надійшла до закладів, решта буде поставлена до кінця березня. Також будуть оновлені меблі: столи, шафи, марміти (харчові ємності для підтримання температури готових страв). Все це робиться у рамках реформи шкільного харчування.

Фото у заголовку — з батьківських форумів

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter