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Суспільство та люди

Жодних хрестин та переїздів: що не можна і що потрібно зробити в Афанасіїв день 31 січня

23:45 30 січня 2022
афанасій святий

В останній день січня Православна церква згадує святителя Афанасія Великого — архієпископа з Олександрії, який жив у IV столітті. А в народі свято отримало назву Афанасія-ломоноса, бо зазвичай у цей період вдаряли сильні морози, які можна порівняти з хрещенськими.

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У день Афанасія морози вважалося гарною прикметою. Якщо ж день був сніжним та вітряним, то народні прикмети говорили, що холоди затягнуться, весняна погода встановиться ще не скоро, а літо буде дощовим.

На день святого Афанасія не вирушали в дорогу, не починали переїзд. Вважалося, що це поганий час, щоб змінювати обстановку, а тим більше, щоб бути поза захистом домашніх стін.

Святого Афанасія просили захистити дім від усього недоброго, наприклад, від нечистої сили. З самого ранку господар обходив навколо будинку, щоб перевірити, чи не намагався хтось уночі проникнути в житло. Також перевіряли димарі — вважалося, що з їхньою допомогою злі сили можуть пробратися в дім і нашкодити сім'ї.

На день Афанасія немає суворої заборони на таїнство хрещення, але обряд зазвичай намагалися відкласти хоча б на день. Зазвичай виправдовувалися погодою, холодами чи хворобою дитини, проте справжні причини нічого спільного не мали з декларованими. За легендами, майбутній святитель Афанасій ще в дитинстві намагався викликати інтерес у однолітків до церемонії хрещення, і залучені до обряду підлітки потім у дорослому віці присвятили себе священству та Церкві. Таким чином, охрестити дитину в день святого Афанасія для батьків виглядало надто відповідальним кроком.

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Фото wikipedia.org

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