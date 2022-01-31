Китайський Новий рік: як його зустрічати і що потрібно обов'язково поставити на стіл

В ночь с 31 января на 1 февраля мир встречает Новый год по китайскому календарю. И поскольку китайские диаспоры — одни из самых внушительных во многих странах Европы, Азии и Америки, а празднование Нового года в Китае превращено в прекрасное и яркое зрелище, то традиции празднования Китайского Нового года давно уже вышли за пределы этой прекрасной и загадочной страны.

З кожним роком яскраві святкові традиції Нового року за китайським календарем заслужено набирають популярності серед жителів інших держав. Тому ми розповімо про те, як правильно його зустріти, як підготуватись до його приходу і які страви мають бути на святковому столі цієї новорічної ночі.

Коли розпочнеться Новий рік за китайським календарем?

Прийнято визначати початок китайського нового року за циклами місяця. Він припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.

Як відомо, зимове сонцестояння має фіксовану дату — 21 грудня. Другий новий місяць після нього очікується у 2022 році 1 лютого о 7 годині 47 хвилині ранку за київським часом. Саме тоді настане 4720 рік за китайським літочисленням. А закінчиться він 21 січня 2023 року.

Яка тварина є символом 2022 року

Цей — 2022 рік — проходитиме під знаком Чорного Водяного Тигра. Це відважна, енергійна і шляхетна тварина, головною рисою якої є вміння ризикувати.

Тигр благоволить рішучим людям, які можуть швидко приймати рішення та пристосовуватися до найнесподіваніших ситуацій. Це буде динамічний рік для нас усіх. Для деяких він стане роком кардинальних змін, для інших — роком активної роботи як із внутрішніми резервами, так і із зовнішніми.

Втім, буйна вдача Тигра буде пом'якшена головною стихією року — Водою.

Як правильно зустріти Китайський Новий рік

Новий рік у Китаї — одне з найважливіших свят. Його прийнято відзначати протягом 15 днів. А в перший тиждень — з 31 січня до 6 лютого — у країні взагалі буде 7 вихідних днів.

Попід вечір перед Новим роком — 31 січня — китайські сім'ї зберуться за святковою вечерею. Наймолодші члени сім'ї отримають червоні конверти із грошовими подарунками.

У ніч Нового року у небо запускають червоні ліхтарики та запалюють феєрверки.

Ще одна яскрава традиція Нового року — костюмовані маскаради. Китайці вбираються в костюми різних тварин та міфічних істот, та влаштовують шоу.

А ще на святкуванні Нового року прийнято обмінюватись парними предметами. Наприклад, гостям можна принести два мандарини.

Також у новорічну ніч традиційно загадують бажання, причому зробити це потрібно правильно —так, як розповіла фахівець із фен-шу та східної астрології .

Зустрічати будь-який Новий рік за китайським календарем потрібно у правильному кольорі. Оскільки цього року заступається Чорний або Синій Водяний Тигр, зрозуміло, основна гама святкового вбрання має бути синьо-чорною. І не забувайте про святковий червоний колір!

Що потрібно зробити перед зустріччю Нового року за китайським календарем

За китайською міфологією, у Новий рік у всі будинки приходить чудовисько Нянь, яке з'їдає врожай, худобу та навіть дітей. Від монстра може захистити червоний колір, тому китайці скрізь розвішують червоні ліхтарики та візерунки із червоного паперу.

Також до Нового року обов'язково потрібно провести генеральне прибирання:

Винести усі зламані речі, щоб вони не псували енергетику будинку.

Позбавиться старих паперів, щоб вони не притягували до будинку бідність.

Викинути старі ліки та продукти, щоб наступний рік пройшов без бідності та хвороб.

І останнє — перед Новим роком у Китаї прийнято прикрашати будинок живими квітами, які принесуть до нього багатство та удачу.

Чого не можна робити під час зустрічі китайського Нового року

На Китайський Новий рік категорично забороняється:

позичати і брати гроші у борг;

забиратися і митися в перші 3 дні після Нового року — так можна змити удачу;

дозволяти дітям плакати — плач дитини може спричинити нещастя та горе, тому дітей намагалися одразу ж заспокоювати.

Що прийнято готувати і подавати до столу цієї ночі

Обов'язкове блюдо новорічного столу — китайські пельмені цзяоцзи. Вони символізують перехід від старого року до нового. Коли китаєць згортає ці пельмені, він ніби пакує собі удачу, здоров'я та благополучне життя на майбутнє. Вважається, що більше пельменів на столі — смажених чи приготовлених на пару, — то більше грошей прийде в сім'ю. Пельмені заздалегідь ліплять усією сім'єю, а один з них кладуть невелику монету. Той, кому вона попадеться під час застілля, стане щасливим наступного року.

Традиційно китайські пельмені готують із тіста та начинки. Найбільш популярні начинки — свинячий або курячий фарш, дрібно нарізані креветки або риба, рубана яловичина або овочі. Їх можна приготувати на пару, відварити, посмажити чи запекти. Втім, у честі у китайців також оригінальні рецепти пельменів: наприклад, різнокольорові!

Також на новорічному столі має бути риба. По-китайськи слово «риба» звучить як достаток. Рибу прийнято готувати на пару, а також смажити чи запікати. Цікава традиція: у новорічну ніч китайці не їдять усю рибу повністю: половину чи третину страви вони залишають наступного дня.

Ще одна традиційна новорічна страва — китайські рулетики Чуньцзюань. Їх ще називають спрінг-роли (весняні роли), оскільки Китайський Новий Рік — це також свято приходу весни. За формою спринг-ролли схожі на зливки золота та символізують процвітання та здоров'я. Готувати їх просто: м'ясо або овочі загортають у тонке тісто з води, борошна та солі, а потім обсмажують до хрусткої скоринки.

Нагадаємо, що напередодні цього свята шаман розповів, що потрібно робити під час зустрічі китайського Нового року для того, щоб розбагатіти, а китайські астрологи назвали роки людей, на яких у 2022 році чекають різкі зміни .

Фото Pixabay

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